Bus accelera e travolge tutti, 7 morti e 40 feriti a Mumbai, autista: "Mi son confuso col cambio automatico" I video delle telecamere di sorveglianza della zona hanno immortalato la scena devastante, mostrando l'autobus scatenare il caos mentre si scontrava con diversi veicoli prima di colpire i pedoni. L'autista ha rivelato che non aveva mai guidato un mezzo con cambio automatico e il nuovo bus elettrico gli era stato assegnato solo nei giorni scorsi.

A cura di Antonio Palma

Un autobus di linea che improvvisamente va fuori controllo e a velocità sostenuta prosegue senza frenare travolgendo tutto e tutti e facendo una strage. È la tragedia che si è consumata lunedì sera a Mumbai, in India, dove il bilancio parla di almeno sette morti e oltre quaranta feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Il conducente dell’autobus, fermato dalla polizia, ha ammesso di aver perso il controllo del mezzo a causa dei problemi con la gestione del cambio automatico del bus che era entrato in servizio da soli tre mesi e gli era stato affidato da pochi giorni.

I video delle telecamere di sorveglianza della zona hanno immortalato la scena devastante, mostrando l'autobus scatenare il caos mentre si scontrava con diversi veicoli prima di colpire i pedoni. Nei filmati si vede il mezzo sfrecciare tra le strette stradine sotto gli occhi dei passanti colti di sorpresa e terrorizzati. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera ora locale a Kurla West, un distretto di Bandra densamente abitato che era affollato di gente.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo ha accelerato improvvisamente continuando la corsa per oltre 200 metri e travolgendo tutti e tutto prima di schiantarsi contro il muro esterno di un edificio residenziale mandando in frantumi i vetri. Nel suo tragitto ha travolto una decina di pedoni e numerosi altri automezzi. Nell'incidente infatti sono rimasti coinvolti da cinque a sei risciò, dieci motociclette e alcune auto.

Protagonista della tragedia un autobus elettrico della compagnia pubblica Best che ha seminato il panico. Arrestato dalla polizia, il guidatore ha dichiarato di avere avuto problemi con la gestione dei comandi elettrici dell'autobus. In particolare, durante l'interrogatorio, l'autista ha rivelato che non aveva mai guidato un mezzo con cambio automatico e il nuovo bus gli era stato assegnato solo nei giorni scorsi. L’uomo ha spiegato che non avendo pedale della frizione, potrebbe essersi confuso durante la guida. Ora deve rispondere del reato di omicidio colposo.