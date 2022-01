Brasile, scogliera crolla sulle barche dei turisti: 10 morti e 32 feriti Una scogliera è crollata in Brasile, colpendo almeno tre barche di turisti, nel lago Furnas, famoso proprio per le sue pareti rocciose, oltre che per le acque versi.

A cura di Biagio Chiariello

Sono 10 le vittime totali del crollo di un pezzo di scogliera su una barca turistica sul Lago di Furnas, nello stato brasiliano di Minas Gerais famoso proprio per le pareti rocciose, nonché meta turistica per escursionisti nel sud est del Brasile. Nove delle trentadue persone ferite sono state ricoverate in ospedale. I sommozzatori stanno scandagliando le acque del lago alla ricerca degli eventuali dispersi. Le ricerche sono state sospese durante la notte per motivi di sicurezza, ma altri soccorritori hanno continuato a lavorare.

I motivi della tragedia del Lago di Furnas

Secondo fondi della polizia almeno tre imbarcazioni sono state colpite dalla roccia, che potrebbe essersi staccata a causa delle forti precipitazioni degli ultimi giorni nella zona, dove, secondo gli esperti, sarebbe opportuno interdire alle barche di avvicinarsi alle scogliere nella stagione delle piogge.

Il video condiviso anche da Bolsonaro

Nei video, condivisi sui social dai turisti delle imbarcazioni vicine – non coinvolte direttamente nell'incidente -, si può vedere il momento esatto in cui la scogliera è caduta, abbattendosi sulle tre barche. Anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha condiviso il filmato dell’incidente su Twitter, facendo sapere che anche la Marina militare è impiegata nelle operazioni di soccorso.

Chi sono le vittime del crollo

I dieci morti facevano parte di un gruppo di familiari e amici che si trovava sulla barca che ha subito l'impatto maggiore, tutti cittadini brasiliani, di età compresa tra i 14 ei 68 anni, secondo le indagini preliminari.