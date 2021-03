Risultato positivo al coronavirus ma senza sintomi covid e per questo sottoposto a isolamento domiciliare, non solo non ha rispetto l'obbligo ma è andato in giro a sputare sugli oggetti in strada, l'assurda storia arriva dal Brasile e precisamente dallo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul dove il protagonista della storia, un 49enne del posto, è stato arrestato per ben due volte in 48 ore. Il primo arresto è avvenuto mercoledì scorso a Planalto, a circa 400 chilometri da Porto Alegre quando alcuni agenti hanno notato l'uomo sputare tra le mani e passarle su tutte le maniglie delle portiere delle auto parcheggiate. L'atteggiamento ha fatto scattare subito il campanello di allarme e l'ipotesi che il sospetto potesse essere contagiato dal coronavirus . I successivi controlli hanno confermato che era positivo.

L'uomo quindi è stato denunciato dalla polizia e sottoposto a isolamento domiciliare obbligatorio. Il 49enne però appena 24 ore dopo è tornato all'azione violando l'obbligo e rendendosi responsabile degli stessi comportamenti. L'uomo giovedì infatti è uscito di casa si è diretto nella vicina cittadina di Iraí dove forse credeva di passare inosservato e dove è stato pizzicato di nuovo a sputare su tutto quello che incontrava. Dopo il secondo arresto in flagrante, la polizia lo ha accompagnato in ospedale e proceduto al ricovero coatto: dovrà rimanere in isolamento in un reparto per pazienti con covid-19.

Il 49enne, che ha precedenti penali per altri reati, non ha voluto spiegare i motivi del gesto alla polizia, ha detto che avrebbe parlato solo in tribunale. Ora è indagato per violazione del norme anti covid avendo ignorato l'isolamento ma anche per la diffusione di una malattia contagiosa. Si valuta però anche un possibile disturbo psichiatrico