Brasile, alluvione causa 23 morti a Petrópolis: in 6 ore caduta tutta la pioggia prevista a febbraio

A cura di Davide Falcioni

È di almeno 23 morti il bilancio delle vittime di un'alluvione a Petrópolis, nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile: la catastrofe è stata causata dalle forti piogge che hanno provocato frane e inondazioni devastando la città, allagando il centro storico, con case distrutte e interruzioni delle forniture di corrente elettrica ed acqua. "Stiamo inviando tutti gli aiuti", ha dichiarato il governatore Claudio Castro, come riporta il giornale O Globo, assicurando il massimo impegno per "assistere la popolazione nel più breve tempo possibile e ridurre il terribile impatto di queste piogge".

I vigili del fuoco di Rio sono intervenuti con oltre 180 uomini. La città, che sorge a 68 chilometri a nord della capitale dello stato, avrebbe almeno 50 punti attivi di allagamento e smottamenti. Squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro per localizzare e aiutare decine di persone intrappolate, mentre si fa di ora in ora più concreta l'ipotesi che ci siano dei dispersi. "La situazione è tragica. I vigili del fuoco hanno difficoltà ad accedere ai locali più critici perché ci sono molte auto e autobus abbandonati per le strade. Ci sono diversi punti di smottamenti", ha affermato il segretario regionale della Protezione civile, Leandro Monteiro.

Nel giro di appena sei ore di temporali sono caduti a Petrópolis 259 millimetri d'acqua, più di quanto previsto per l'intero mese di febbraio, che era di 238 millimetri. Nei video pubblicati sui social network è possibile vedere il crollo di argini e barriere, strade bloccate e automobili e altri veicoli trascinati per le strade a causa della forza dei temporali. Il sindaco della città brasiliana ha dichiarato lo stato di calamità pubblica e annullato le lezioni nelle scuole. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in trasferta ufficiale in Russia, è intervenuto sui social network e ha assicurato di aver parlato con la sua squadra per mobilitare "un aiuto immediato per le vittime". Non è la prima volta che la regione montuosa di Rio viene colpita da forti tempeste: già nel 2011 è stata teatro della più grande tragedia climatica mai registrata in Brasile, quando le tempeste hanno provocato più di 900 morti e un centinaio di dispersi.