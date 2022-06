Bimbo di 8 anni resta intrappolato tra la lavatrice e l’asciugatrice: muore asfissiato Wrangler Hendrix stava giocando a nascondino nella casa di famiglia in Texas quando è avvenuto il dramma. La polizia ha spiegato che è morto per “asfissia posizionale”.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di otto anni è morto dopo essere rimasto intrappolato tra una lavatrice e un'asciugatrice mentre giocava a nascondino nella casa di un suo parente in Texas. Wrangler Hendrix sarebbe morto per "asfissia posizionale", ha detto alla rivista People il capitano Tim Watkins dell'ufficio dello sceriffo della contea di Thomas. La famiglia del bambino di seconda elementare lo ha trovato incastrato tra i due elettrodomestici e ha immediatamente iniziato la rianimazione cardiopolmonare.

Pare che il piccolo stesse giocando con i suoi cugini nella loro casa di Coolidge. Gli agenti di polizia sono arrivati intorno alle 18:15 di venerdì dopo che Wrangler è stato trovato "privo di sensi" e hanno continuato gli sforzi per rianimarlo. Wrangler "ha inizialmente risposto ai tentativi di rianimazione, ma purtroppo alla fine non ce l'ha fatta", ha detto Watkins all'emittente WCTV. È stato portato d'urgenza all'Arcibold Memorial Hospital di Thomasville, dove è stato dichiarato morto alle 19:28. "L'ufficio dello sceriffo della contea di Thomas desidera esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Wrangler", ha affermato Watkins.

Wrangler, figlio di Rhonda White e William Andrew Hendrix, è stato descritto come un "piccolo teatro" da coloro che lo conoscevano. Una persona ha reso omaggio al ragazzino, scrivendo in un tributo online: ‘Il mio cuore è spezzato in due per tutti voi… Wrangler era un tesoro. Era così educato e si prendeva cura di sua sorella" Secondo il suo necrologio, i funerali di Wrangler si terranno il 21 giugno alle 14 presso la chiesa battista di Sardi a Jewett.