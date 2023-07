Bimbo di 8 anni attaccato da un puma mentre fa camping con la mamma: vivo per miracolo Un bambino di 8 anni è stato attaccato da un puma mentre faceva campeggio con la mamma presso l’Olympic National Park di Washington. L’animale si è allontanato dopo che la donna ha cominciato a urlare. Il piccolo ha riportato lesioni lievi.

A cura di Ida Artiaco

Un bambino di 8 anni è stato attaccato da un puma mentre faceva campeggio con la mamma. È successo negli Stati Uniti: l'aggressione, che è stata definita "estremamente rara", si è verificata sabato scorso nell'Olympic National Park di Washington, a circa 100 miglia da Seattle.

Come ha comunicato il parco, l'animale "ha terminato il suo attacco dopo aver sentito le urla della madre del bambino". Il personale presente ha ricevuto l'allarme intorno alle 18:30 ed è subito intervenuto. Il bambino ha riportato "lesioni lievi" ed è stato trasferito in ospedale per tutte le cure del caso.

Il parco è stato evacuato e sono state chiuse le aree di Lake Angeles e Heather Park fino a nuovo avviso. "A causa della natura estrema di questo incidente, stiamo chiudendo anche diversi sentieri nelle vicinanze", ha dichiarato il biologo della fauna selvatica del Parco nazionale olimpico Tom Kay, come si legge nel comunicato ufficiale. "Per precauzione, il Lake Angeles Trail, l'Heather Park Trail, il Switchback Trail e l'intero Klahhane Ridge Trail resteranno chiusi fino a nuovo ordine".

Washington ospita da 1.900 a 2.100 puma adulti, secondo il Dipartimento statale per la pesca e la fauna selvatica secondo il quale questi animali – chiamati anche pantere, puma e leoni di montagna – sono sfuggenti e raramente interagiscono con gli umani. Nel caso in cui dovesse essere avvistato, l'animale verrebbe catturato. "Una persona ha mille probabilità in più di essere colpita da un fulmine che attaccata da un puma", secondo il dipartimento. "Ma man mano che la popolazione umana di Washington cresce e sempre più persone si ricreano all'aperto, la possibilità di osservare o incontrare puma potrebbe aumentare".

Le autorità hanno esortato i visitatori a evitare di fare escursioni o fare jogging da soli, a stare attenti a ciò che li circonda e a fare molto rumore se si incontrano i puma.