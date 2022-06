Bimbo di 2 anni trova una pistola nella borsa della mamma e uccide il padre 26enne: choc negli Usa Tragedia in Florida (Usa), dove un bambino di due anni ha trovato nella borsa della madre una pistola incustodita con cui ha sparato al padre, colpendolo alle spalle e uccidendolo.

A cura di Ida Artiaco

Ennesima tragedia legata alle armi negli Stati Uniti. Un bambino di 2 anni ha trovato una pistola lasciata incustodita nella borsa della mamma e ha aperto il fuoco contro il papà, uccidendolo. È successo lo scorso 26 maggio vicino Orlando, in Florida, ma solo nelle scorse ore sono stati resi i dettagli dell'incidente. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, quando gli agenti di polizia sono arrivati a casa della vittima hanno trovato la madre del bimbo, Marie Ayala, che praticava un massaggio cardiaco al marito, Reggie Mabry, 26 anni, raggiunto dal colpo di arma da fuoco.

Le forze dell'ordine inizialmente credevano che l'uomo, morto poco dopo in ospedale, si fosse sparato, ma il maggiore dei tre figli della coppia, 5 anni, ha detto agli investigatori che l'autore del colpo mortale era stato il fratello di 2 anni. A confermarlo è stato lo sceriffo della contea di Orange, John Mina, in una conferenza stampa. "L'arma era facilmente accessibile anche ad un bambino di due anni. Il risultato è una tragedia che nessuno in questa comunità può comprendere", ha spiegato.

La pistola era nella borsa della mamma. Il piccolo l'ha trovata casualmente e ha sparato al padre che stava giocando a un videogioco. L'ha colpito alle spalle. Entrambi i genitori erano in libertà vigilata dopo molteplici reati di negligenza infantile e uso di droghe. Gli altri due bambini non sono rimasti feriti e sono stati affidati al Dipartimento dell’infanzia della Florida. La madre invece è stata accusata di omicidio colposo per negligenza, possesso di un'arma da fuoco da parte di un criminale condannato, possesso di munizioni da parte di un criminale condannato e violazione della libertà vigilata.

La tragedia avrebbe potuto essere evitata se la pistola fosse stata adeguatamente conservata, ha detto lo sceriffo. "Ora questi bambini hanno effettivamente perso entrambi i genitori. E uno di loro dovrà vivere la sua vita sapendo di aver sparato a suo padre", ha concluso.