Bimbo di 11 mesi fuma sigaretta elettronica, genitori ridono mentre tossisce: video indigna il web Nel video pubblicato online si vede una donna di Kempsey, in Australia, che sorride mentre la zia del bambino mette il vaporizzatore nella bocca del figlioletto. Altri parenti ridono. Il filmato divenuto virale sui social ha suscitato un’ondata di indignazione nel Paese.

A cura di Biagio Chiariello

Sta facendo molto discutere il video diffuso sui social in Australia nel quale si vede un bambino di 11 mesi che fuma una sigaretta elettronica.

Nel filmato, viene mostrata una madre di Kempsey, sulla costa centro-settentrionale del Nuovo Galles del Sud, che guarda e sorride mentre la zia del bambino mette il vaporizzatore nella bocca del figlioletto. Sullo sfondo, si vedono altre persone – probabilmente altri familiari – che ridono, mentre il piccolo tossisce ed espira fumo.

Ma mentre la famiglia nel video sembra divertita, centinaia di persone si sono indignate per il filmato diventato virale. "Come puoi mettere il vaporizzatore sulla bocca di tuo figlio e guardarlo tossire e poi ridere mentre sta soffocando?" si legge in uno dei tanti commenti "disgustati". “È terribile, non riesco a crederci. Perché dovresti dare a un bambino piccolo una sigaretta elettronica?" ha detto un locale all'emittente 7NEWS.

Tra i commenti c'è chi scrive che il bambino è stato portato in ospedale. Tuttavia, non è chiaro se soffra di sintomi o se fosse solo in osservazione.

Secondo gli esperti altri bambini possono essere esposti ad un "serio pericolo" se questo tipo di comportamento viene normalizzato.

"È incredibilmente allarmante vedere quel video di quel povero bambino", ha detto a 7NEWS Paige Preston della Lung Foundation. "Bisogna far luce su questa cosa che è incredibilmente pericolosa per i bambini e per gli adulti", evidenziando come che gli studi dimostrano che l'uso di sigarette elettroniche e dello svapo può causare danni ai polmoni, sia a breve che a lungo termine.