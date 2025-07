Bimbi si sentono male in un campo estivo nel Regno Unito: arrestato 76enne, li avrebbe avvelenati

Un uomo di 76 anni è stato arrestato nel Regno Unito con l’accusa di aver somministrato del veleno a otto bambini che si sono sentiti male in un campo estivo situato nei pressi del villaggio di Stathern. Non sono stati diffusi dettagli sull’identità dell’uomo, né sulle motivazioni del gesto. Indagini in corso.

I servizi di emergenza sono intervenuti al campo nei pressi del villaggio di Stathern, nell'Inghilterra centrale, dopo aver ricevuto una segnalazione domenica scorsa "di diversi bambini che si sentivano male", ha dichiarato la polizia del Leicestershire in un comunicato.

Era stato quindi allestito un centro di triage nelle vicinanze del campo per valutare tutti i bambini e otto di loro "sono stati portati in ospedale per precauzione e sono stati tutti dimessi", hanno aggiunto le forze dell'ordine.

L'uomo in custodia è stato interrogato, è accusato di "aver somministrato veleno/una sostanza nociva con l'intento di ferire".

Intervenuto sul luogo dell'accaduto, James Avery, vice capo della polizia del Leicestershire, ha riferito che si trattava di un'indagine complessa e delicata.

Non è stato in grado di fornire ulteriori informazioni sull'età dei bambini, sulla loro provenienza o sull'esatta natura del loro malessere, come riporta il Guardian. Né tantomeno dettagli sull'identità dell'uomo o sulle motivazioni del gesto.

L'ispettore capo responsabile delle indagini, Neil Holden, ha dichiarato: "Comprendiamo la preoccupazione che questo incidente avrà causato a genitori, tutori e alla comunità. Siamo in contatto con i genitori e i tutori di tutti i bambini coinvolti.

"Vi assicuriamo che abbiamo messo a disposizione numerose risorse dedicate e stiamo collaborando con agenzie partner, tra cui i servizi per l'infanzia, per garantire la massima tutela dei bambini coinvolti. Restiamo inoltre sul posto per svolgere indagini sulle circostanze dell'accaduto e per continuare a fornire consulenza e supporto nella zona", ha aggiunto.

Edward Argar, un parlamentare locale, ha dichiarato di essere vicino ai bambini coinvolti e ha messo in guardia dal fare congetture. E ha aggiunto: "Quanto accaduto è scioccante e profondamente preoccupante"..