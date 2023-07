USA, bimba di 9 mesi rapita nell’auto del papà: “È in estremo pericolo, aiutateci a trovarla” Allarme in Alabama (USA) per la scomparsa di una bambina di soli 9 mesi, Harlow Darby Freeman, che si trovava nell’auto del papà quando quest’ultima è stata rubata. L’appello di genitori e polizia: “È in estremo pericolo, aiutateci a trovarla”.

A cura di Ida Artiaco

Foto Parrish Police Department.

È allarme negli Stati Uniti in seguito alla scomparsa di una bambina di soli 9 mesi, che è stata rapita mentre si trovava sul sedile posteriore dell'auto del papà. Harlow Darby Freeman, questo il nome della piccola, è sparita nella zona di Crest Avenue a Parrish, in Alabama, intorno alle 18:50 di ieri, ora locale.

Stando a quanto ricostruito, il papà della bambina si era fermato per qualche minuto a casa di un amico quando la sua auto è stata rubata, con all'interno la figlia.

Il dipartimento di polizia di Parrish ha emesso un Amber Alert, il sistema di allarme nazionale in caso di sospetto rapimento di minore, adottato nel 2002 dagli Stati Uniti e dal Canada, aggiungendo un appello a chiunque abbia informazioni su Harlow a farsi avanti perché – dicono – è in "estremo pericolo".

Facendo appello alla popolazione e condividendo una foto di Harlow che indossa un gigantesco fiocco rosso, gli agenti hanno detto che il rapitore ha preso la bambina che si trovava a bordo di una Lexus RX350 del 2009 con il numero di targa dell'Alabama 3880AR8.

A questo si è aggiunto anche l'appello della mamma della bambina, Bethany Smith: "Vi prego, restituitela", ha scritto su Facebook, aggiungendo: "La mia macchina è stata rubata e la bambina era sul sedile posteriore. Potete lasciare mia figlia dove volete, chiamatemi o mandatemi un messaggio e fatemi sapere dov'è. Nessuna domanda, lo giuro". Harlow, che ha capelli castani e occhi azzurri, indossava una tutina tie-dye e pantaloncini rosa chiaro quando è stata rapita.

Secondo il sito di informazione Al.com, la famiglia ha offerto una ricompensa di cinquemila dollari per il ritorno sicuro della piccola Harlow. Secondo il National Center for Missing and Exploited Children, nel 2022 ci sono state 359.094 segnalazioni di bambini scomparsi.