Bimba di 5 anni violentata da bimba di 10 e bimbo di 9 anni in Usa, la madre: “Non meritano pietà”

I due piccoli sono ora a processo a Cleveland, in Ohio, per stupro, tentato omicidio, aggressione e rapimento. La madre della vittima ascoltata in Tribunale: “Non siate indulgenti sapevano quello che facevano, la mia bimba non è più la stessa”.

"Non siate indulgenti, questo tipo di comportamento non merita grazia. Sapevano quello che facevano e non hanno avuto problemi. Hanno persino giocato dopo aver abbandonato la mia bambina sanguinante”, è l’appello ai giudici statunitensi della madre della bambina di 5 anni che sarebbe stata rapita, violentata, picchiata e quasi uccisa da una bimba di 10 e un bimbo di 9 anni che aveva incontrato per caso fuori casa a Cleveland, in Ohio,

Per la terribile vicenda, che risale al 13 settembre scorso, i due minori sono stati incriminati per stupro, tentato omicidio e aggressione, oltre a un'accusa di rapimento e un'accusa di strangolamento. Nei giorni scorsi in Tribunale si è aperto il processo a loro carico con la prima udienza preliminare conclusa con il provvedimento di arresti domiciliari per la bambina. La minore, attraverso i suoi legali, ha negato le accuse, ma per lei il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con sorveglianza, sottolineando anche l'assenza dei genitori.

All’udienza presso il tribunale minorile della contea di Cuyahoga, ascoltata anche la madre della vittima che ha implorato il giudice di non avere clemenza sottolineando le condizioni in cui è stata ritrovata la figlia. La piccola di 5 anni era stata trovata completamente ricoperta di sangue dopo essere stata picchiata, urinata addosso e aggredita sessualmente.

“Mia figlia non era più mia figlia. Le avevano strappato i capelli dalla testa. Aveva lividi e sangue su tutto il corpo” aveva già raccontato la madre che ora ha ricostruito in Tribunale quei terribili momenti vissuti dalla piccola: "In quel campo, hanno picchiato mia figlia fino a farla perdere i sensi. Le hanno strappato i capelli… Le hanno anche infilato dei bastoni in gola. L'hanno spogliata nuda e l'hanno strangolata con la sua stessa camicia".

La bimba ha avuto bisogno di un lungo ricovero e da allora non si è ancora ripresa psicologicamente. “Mia figlia ora ha problemi comportamentali, non sta bene. Non ottenere giustizia per mia figlia mi farò sentire come se l'avessi delusa", ha detto la madre

Il difensore d’ufficio della bimba di 10 anni intanto ha chiesto una valutazione psicologica per stabilire se la ragazzina è in grado di comprendere il procedimento a suo carico e le gravi accuse. Una richiesta accettata dal giudice dopo che i pubblici ministeri non hanno sollevato obiezioni. Il coimputato di 9 anni invece non si è presentato all'udienza adducendo problemi familiari ma il giudice ha stabilito che se non si presenterà nella prossima udienza sarà arrestato.