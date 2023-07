Bimba di 4 anni si ustiona la gamba con una crocchetta: da Mc Donald’s 700mila euro di risarcimento Secondo quanto stabilito da un tribunale della Florida, Mc Donald’s dovrà risarcire con 800mila dollari la famiglia di una bambina di 4 anni che ha subito un’ustione di secondo grado da un bocconcino di pollo che le è caduto sulla gamba.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Wikimedia.

Ottocentomila dollari, pari a 717,934.40 euro, di risarcimento per essersi ustionata la gamba con una crocchetta di pollo. È quanto Mc Donald's ha dovuto versare alla famiglia di una bambina americana, secondo quanto deciso da un tribunale della Florida.

I fatti risalgono al 2019, ma la sentenza è arrivata solo nelle scorse ore: la bimba, che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, ha subito un'ustione di secondo grado da un bocconcino di pollo, i famosi Mc Nuggets, che le è caduto sulla gamba. La prognosi ricevuta è stata di tre settimane.

"Sono felice che la giuria abbia ascoltato la voce di mia figlia e abbia preso una decisione. Onestamente non avevo aspettative, quindi questo è più che giusto per me", ha dichiarato la madre della piccola, che era alla guida della macchina quando il chicken McNugget, ritirato in un drive-thru di Tamarac, vicino a Fort Lauderdale, nella parte centrale della Contea di Broward, è caduto sulla gamba della figlia, che si trovava seduta sul sedile posteriore dell'automobile.

Le foto scattate dalla madre alla gamba ustionata della bimba e le clip audio delle urla di quest'ultima sono state riprodotte in tribunale.

A maggio scorso la giuria ha ritenuto che McDonald's e il proprietario del franchising Upchurch Foods fossero responsabili di quanto successo per non aver adeguatamente avvertito o fornito "istruzioni ragionevoli sui possibili danni causati dai McNuggets caldi distribuiti nel punto vendita". E ieri è arrivata la decisione del maxi risarcimento.

In una dichiarazione, gli avvocati della famiglia della bambina hanno affermato: "Questa decisione epocale chiude in modo significativo un processo legale arduo e prolungato. Avendo precedentemente stabilito gli imputati, Upchurch Foods Inc e McDonald's USA LLC, come responsabili delle loro azioni illecite, questo verdetto ribadisce che ora devono affrontare le conseguenze e fornire piena giustizia alla vittima".