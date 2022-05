Bimba di 3 anni lasciata per 6 ore in un pulmino sotto il sole, fuori c’erano 30°C: è gravissima La bambina, australiana, del Queensland, è stata trovata priva di sensi all’interno del furgone che l’ha portata all’asilo. Si ritiene che via sia rimasta rinchiusa dalle 9:30 fino alle 15:15 circa.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina australiana di tre anni è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale dopo essere stata lasciata per diverse ore all'interno di un minivan parcheggiato sotto il sole all'esterno. Le Smileys Early Learning Center in Lucas Street a Gracemere, vicino a Rockhampton nel Queensland centrale. I paramedici, tra cui un'équipe esperta in terapia intensiva del Rockhampton Hospital, sono stati chiamati al centro intorno alle 14:50 di mercoledì 4 maggio dove hanno rianimato la bimba di tre anni. L'ambulanza del Queensland ha confermato che la piccola era "incosciente" quando è stato trovato tratta in salvo prima delle 15:00. "La ragazza è stata trovata su un pulmino davanti a una scuola in Lucas Street [ed] è stata trasportata in condizioni critiche al Rockhampton Hospital", si legge in un post della Queensland Ambulance sui social media.

La giovanissima paziente è stata trovata "incosciente", ha detto ai media il responsabile delle operazioni della regione centrale del servizio di ambulanza Jason Thompson mercoledì pomeriggio, descrivendo la situazione come "traumatica" per il team che l'hanno curata e ha ammesso di aver avuto la "pelle d'oca" a parlarne. "All'arrivo dei soccorsi, la polizia del Queensland era già sul posto e ha scortato il team nel centro di assistenza all'infanzia", ha detto. Il signor Thompson ha detto che non è chiaro per quanto tempo fosse rimasta rinchiusa all'interno del furgone, ma alcuni rapporti hanno affermato che potrebbero essere trascorse "molte ore", forse anche più di sei. "Si ritiene che sia stata sul mezzo dalle 9:30, ed è stata trovata intorno alle 15:15", ha detto mercoledì pomeriggio a 4BC il giornalista di Nine News Queensland Tim Arvier.

Le temperature a Rockhampton hanno raggiunto un massimo di 29°C mercoledì. Si ritiene che la bambina si trovi in condizioni "critiche ma stabili" in ospedale con i suoi genitori al suo capezzale. Cinque veicoli della polizia stanno monitorando l'accesso da e verso la struttura di assistenza all'infanzia. Si pensa che stiano interrogando il personale del centro e ispezionando un minivan bianco.