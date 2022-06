Biden cade dalla bici davanti a decine di persone, poi si rialza e sorride: “Sto bene, sto bene” Il presidente americano Joe Biden è caduto dalla bici davanti a decine di persone a Rehoboth Beach, Delaware. Poi si è rialzato immediatamente e ha rassicurato tutti: “Sto bene”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Piccola disavventura per Joe Biden, durante un giro in bicicletta a Rehoboth Beach, in Delaware. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato davanti a un gruppo di cittadini che lo stavano aspettando ma, dopo essersi fermato con la bici, non è riuscito a sfilare il piede dal pedale destro, finendo per cadere rovinosamente a terra. Gli spettatori che stavano assistendo alla scena sono rimasti più che sorpresi mentre Biden andava giù sul suo fianco destro e i primi video – girati da qualche sostenitore che, quando ha schiacciato rec, pensava di riprendere semplicemente l'arrivo del presidente in bici – hanno cominciato a circolare sul web, diventando immediatamente virali.

Il presidente è stato prontamente accerchiato nel momento esatto della sua caduta da parte degli agenti che lo seguono ovunque vada, che lo hanno subito tirato su. Nessun problema per Biden che, ridendo per la figuraccia fatta, ha rassicurato immediatamente tutti i presenti, ribadendo a più riprese di stare bene. La caduta di Biden, però, non è stata ripresa solo da qualche spettatore casuale: erano presenti anche diverse televisioni e reporter che seguono abitualmente il presidente.

Il presidente americano è un noto sportivo – nonché appassionato spettatore di diverse discipline – e non è la prima volta che fa giri in bicicletta nella zona intorno alla sua villa al mare in Delaware, come dimostra l'abbigliamento che indossava. Tanto che la folla si era radunata per salutarlo, perciò Biden si è fermato e non è riuscito a sfilare la scarpa dal pedale per via della clip con cui era agganciata. Insomma, il presidente sta bene e non è successo nulla, ma sicuramente gli spettatori dell'incidente ricorderanno questo giorno molto a lungo.