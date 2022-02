Belgio, tenta di difendere la madre dall’ex compagno, il tiktoker 22enne Luca Itvai ucciso a coltellate È stato ucciso dall’ex compagno della madre che stava tentando di strangolare la donna il tiktoker 22enne Luca Pisciotto, conosciuto col nome di Luca Itvai. L’omicidio è avvenuto in Belgio dove i due, originari di Agrigento, vivevano.

A cura di Chiara Ammendola

Cinque coltellate che lo hanno raggiunto al cuore, alla gola e al fegato. È morto così il tiktoker 22enne Luca Pisciotto, conosciuto sui social col nome di Luca Itvai. A ucciderlo l'ex compagno della madre, il 35enne Pietro Randazzo, che si è dato alla fuga dopo l'omicidio prima di costituirsi alla polizia qualche ora dopo. L'omicidio è avvenuto in Belgio, a Jupille, nella regione di Liegi, dove il 22enne italiano, originario di Agrigento, viveva dopo essersi trasferito con la sua famiglia.

Luca Itvai (TikTok)

Influencer con 1,6 milioni di follower su TikTok, la morte del giovane è stata accolta con dolore e sconcerto non solo dalla comunità locale ma anche dai tanti seguaci che hanno espresso il proprio dolore condividendo sui social foto e video del 22enne. Anche da Agrigento, dove ancora vivono molti dei suoi parenti, sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Luca descritto da tutti come un ragazzo affabile e disponibile, sempre pronto ad aiutare il prossimo. "Era una persona buona, gentile e ambiziosa. Voleva fare l'attore, lo sappiamo tutti", le parole affidate ai social in uno dei tanti ricordi del giovane influencer, grande appassionato di danza.

Intanto il suo assassino si trova ora in carcere dove è stato portato dopo essere stato interrogato. Stando a quanto ricostruito finora sembra che Randazzo, che aveva da poco terminato una relazione con la madre di Luca, la 44enne Maddalena Sorce, mercoledì pomeriggio ha raggiunto il quartiere di Jupille dove madre e figlio vivono. Avrebbe chiesto alla donna un ennesimo chiarimento culminato in una discussione poi degenerata. Dinanzi alle violenze dell'uomo nei confronti della madre che ha tentato di strangolare la 44enne, sarebbe intervenuto Luca colpito a morte da numerose coltellate. Inutile l'intervento del personale medico: il 22enne è morto dissanguato prima di raggiungere l'ospedale.