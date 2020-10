L'europarlamentare dei Verdi Petra De Sutter è entrata nella storia con la sua nomina a nuovo vice primo ministro belga, diventando così la prima transgender a ricoprire un incarico di questo tipo in Europa. De Sutter aveva già rotto gli schemi, aprendo le porte della politica alla comunità Lgbt già nel 2014, quando era stata candidata come prima donna transgender in una lista parlamentare di un partito politico alle elezioni europee senza tuttavia essere eletta. In seguito era entrata nel parlamento del suo Paese ed infine alle ultime elezioni europee aveva ottenuto uno scranno a Bruxelles. Da ieri ricopre un posto di primo piano anche nella compagine governativa belga: oltre ad essere vice premier infatti è anche titolare del dicastero del servizio pubblico e delle imprese pubbliche. Petra De Sutter, ex docente universitaria di ginecologia all’Università di Gand e capo del dipartimento di medicina riproduttiva dell’Ospedale universitario di Gand, è inoltre un’attivista per la riproduzione medicalmente assistita e per i diritti delle persone transgender.

Il governo guidato dal liberale fiammingo Alexander De Croo ha prestato giuramento ieri, primo ottobre, davanti re Filippo di Belgio. Il governo di De Croo, sostenuto da un’alleanza di socialisti, liberali, ambientalisti e democristiani, si è insediato 500 giorni dopo le elezioni del maggio del 2019. La compagine governativa è stata chiamata “Vivaldi” dal nome del compositore Antonio Vivaldi e dalla sua opera “Le quattro stagioni”, con riferimento ai quattro colori dei principali partiti della coalizione: il rosso, l’arancio, il verde e il blu. In un tweet Petra De Sutter ha detto di essere "incredibilmente grata per la fiducia che ho ricevuto dal mio gruppo. Ora posso fare tutto il necessario per rilanciare il nostro paese e lavorare a un nuovo futuro per tutti i belgi insieme a questo governo!”.