Beccata a viaggiare senza biglietto nel bagno dell'aereo, donna provoca disordini anche sul volo di ritorno La passeggera clandestina che nei giorni scorsi aveva viaggiato di nascosto su un volo da New York a Parigi, dopo aver eluso i controlli all'imbarco, ha provocato disordini anche sul volo di ritorno dove era sta imbarcata a forza ed è rimasta a terra causando notevoli ritardi.

A cura di Antonio Palma

Beccata a viaggiare nascosta nel bagno dell'aereo di un volo intercontinentale senza biglietto, una donna ha causato disordini anche sul volo di ritorno su cui era stata imbarcata a forza. Stiamo parlando della viaggiatrice clandestina che nei giorni scorsi aveva viaggiato di nascosto su un volo Delta Air Lines da New York a Parigi dopo aver eluso i controlli ed essere salita sull’aereo nell'aeroporto statunitense.

Presa in custodia dalle autorità francesi all'arrivo a Parigi, dopo l'avvertimento del personale di bordo dell'aereo, la donna era stata identificata e quindi trattenuta nello scalo parigino in attesa di trovare un posto su un aero per rispedirla in Usa. Il volo di ritorno però è andato anche peggio. Imbarcata su un velivolo che avrebbe dovuto fare il tragitto inverso sabato, la donna infatti ha creato disordini a bordo ancora prima del decollo tanto da richiedere un nuovo intervento della polizia francese.

Nonostante un provvedimento immediato di espulsione, infatti, la donna era stata solo accompagnata all'imbarco ma non sull'aereo e così, appena rimasta da sola, è diventata irrequieta e ha creato scompiglio sul velivolo. Gli addetti del volo diretto dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, hanno dovuto di nuovo allertare la polizia accumulando un notevole ritardo.

L'aereo alla fine è partito con oltre due ore di ritardo ma senza di lei. La donna è rimasta in custodia francese in attesa di nuove decisioni da parte delle autorità. Il nome della donna non è stato reso noto ufficialmente ma secondo la Cbs si tratta di una 57enne cittadina russa e con green card statunitense residente a Philadelphia.

Gli investigatori stanno ancora cercando di stabilire come la donna sia riuscita a superare i numerosi controlli di sicurezza all'aeroporto internazionale JFK di New York e a salire su un aereo per Parigi, nascondendosi nei bagni del Boeing 767 durante il volo. Secondo la Transportation Security Administration, la donna è stata sottoposta ai controlli di sicurezza e li ha superati perché non aveva nulla di pericoloso ma non aveva un biglietto e ha bypassato due postazioni di verifica dell'identità e dello stato di imbarco per salire a bordo.