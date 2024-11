video suggerito

Senza biglietto elude i controlli, sale sull'aereo e si fa l'intero volo intercontinentale nascosta in bagno La scoperta è avvenuta solo durante il viaggio su un volo della Delta Airlines partito da New York e diretto a Parigi martedì sera. La donna non aveva cattive intenzioni ma si è trattato di una grave violazione delle misure di sicurezza aeroportuale sulla quale stanno ora indagando le autorità.

A cura di Antonio Palma

Una donna senza nessun biglietto o carta di imbarco ha eluso tutti i controlli di sicurezza in aeroporto e si è imbarcata su un volo intercontinentale, viaggiando nascosta in bagno per tutto il tempo. È l'incredibile storia che vede come scenario un volo della Delta Airlines partito da New York e diretto a Parigi martedì sera. Si è trattato di una incredibile violazione delle misure di sicurezza aeroportuale sulla quale stanno ora indagando le autorità statunitensi.

La donna fortunatamente non aveva nessuna intenzione violenta né trasportava oggetti pericolosi ma l'episodio ha suscitato allarme per la sicurezza aeroportuale. La passeggera clandestina infatti ha bypassato due postazioni di verifica dell'identità e completato i controlli di sicurezza prima di salire a bordo dell'aereo senza biglietto.

La scoperta è avvenuta solo durante il viaggio quando gli assistenti di volo hanno notato che a bordo vi era una passeggera in più senza posto che si era rinchiusa in bagno da ore. Il comandante del velivolo ha avvertito il controllo del volo ma i passeggeri non sono stati avvisati della presenza della clandestina fino all'arrivo all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi.

"Sono il capitano, stiamo solo aspettando che la polizia salga a bordo. Ci hanno ordinato di tenere tutti sull'aereo finché non avremo sistemato il passeggero in più che c'è sull'aereo" ha annunciato il capitano. Una volta sulla pista, infatti, a bordo dell'aereo è salita la polizia francese che ha preso in custodia la donna. "A quanto pare, si è nascosta in un bagno nella parte posteriore dell'aereo quando siamo partiti", ha rivelato alla CNN uno dei passeggeri a bordo.

"Ho sentito gli assistenti di volo parlarne con i piloti: hanno detto che questa persona era in un bagno e poi sarebbe uscita, sarebbe andata in un altro bagno e sarebbe rimasta lì per molto tempo" ha spiegato il passeggero. Si tratterebbe di una 55enne con passaporto russo e titolare di una green card statunitense che pare avesse già chiesto in passato asilo in Francia. Le autorità francesi hanno spiegato che sarà rispedita in Usa.