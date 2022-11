Batterio killer nelle scuole inglesi: morta una bimba di 6 anni, un altro è ricoverato Il caso alla Ashford Church of England Primary School nel Surrey. La piccola è stata colpita da faringite streptococcica.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di 6 anni è morta e un altro piccolo è in ospedale a seguito di una rara epidemia batterica che ha colpito i bambini di una scuola elementare in Regno Unito. Tutti gli alunni e il personale di una struttura nel Surrey – la Ashford Church of England Primary School di Ashford – hanno ricevuto potenti antibiotici da specialisti dell'UK Health Security Agency. Secondo quanto scrive il Sun, la giovanissima alunna si sarebbe arresa all'infezione da streptococco di gruppo A (iGAS).

Il batterio (noto anche come faringite streptococcica) di solito provoca mal di gola o eruzioni cutanee e viene trasmesso per contatto fisico o attraverso starnuti o tosse. In casi molto rari, l'infezione può diventare invasiva ed entrare in parti del corpo dove normalmente i batteri non si trovano.

Il secondo alunno, che si ritiene appartenga allo stesso gruppo, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale con sintomi della stessa malattia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferito, anche un terzo bambino, della stessa zona di Ashford, soffrirebbe di scarlattina, che è spesso causata dallo stesso famigerato batterio.

Sulla vicenda è intervenuta la dottoressa Claire Winslade, consulente per la protezione della salute presso UKHSA South East: “Siamo estremamente rattristati nell'apprendere della morte di un allievo della Ashford Church of England School e i nostri pensieri sono con la loro famiglia, gli amici e la comunità scolastica. Come misura precauzionale, abbiamo raccomandato antibiotici agli alunni e al personale nelle stesse fasce d'età delle persone colpite".

In una lettera ai genitori degli alunni di una scuola vicino alla Ashford CoE Primary, il preside ha confermato che il personale era a conoscenza della morte dell'alunno del primo anno per streptococco di gruppo A (IGAS) e che un altro bambino della scuola aveva sviluppato sintomi.