Bambino di 12 anni rapito in Francia, scatta l’allarme nazionale: sospetti sul padre Un bambino di 12 anni è stato rapito venerdì sera nel nord della Francia. Sospettato il padre. Intanto il ministero dell’Interno ha fatto scattare l’allarme nazionale.

A cura di Chiara Ammendola

Il ministero dell'Interno francese ha deciso di diramare un avviso di allerta nazionale per la scomparsa di un bambino di 12 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Hamza, questo il nome del piccolo, secondo gli inquirenti sarebbe stato rapito dalla sua casa di Fouquières-lès-Lens, nel nord della Francia, da un uomo che si sospetta possa essere il padre.

Hamza era a casa della baby sitter quando è scomparso

Per questo stamattina è stata diramata una nota ufficiale da parte del ministero in cui vengono comunicati i dati sul bambini e sul padre che è sospettato di sequestro di persona. Hamza è alto 1,50, è di carnagione scura, ha gli occhi neri e, al momento della scomparsa, indossava un pigiama grigio con un maglione blu e un cappotto nero. L'uomo sospettato di averlo rapito, prosegue la nota, ha 40 anni, è alto 1,73 m e pesa 110 kg.

L'auto dell'uomo ritrovata poco dopo dagli inquirenti

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Hamza è stato rapito mentre si trovava a casa di una baby sitter al 27 rue Pasteur. Intorno alle 19:30 di venerdì sera, il padre è andato a prenderlo per riportarlo a casa dove non è mai arrivato. La polizia ha trovato l'auto dell'uomo, una Renault Twingo, abbandonata a Hénin-Beaumont. Probabilmente guiderebbe ora in una station wagon scura e cercherà di lasciare il territorio nazionale. I genitori di Hamza sarebbero in fase di divorzio.