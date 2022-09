Bambina di 7 mesi aggredita in un asilo nido, ora in pericolo di vita. Arrestata una donna Il ‘Kids Around The Clock’ di Chadderton, Regno Unito, è stato temporaneamente chiuso in attesa che la polizia completi le indagini.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina britannica di 7 mesi è in ospedale dove sta combattendo per la vita dopo una presunta aggressione subita in un asilo nido. Una donna è stata arrestata con l'accusa di aggressione. La piccola è stata portata d'urgenza all'ospedale di Oldham, Greater Manchester, a seguito di un incidente non specificato, e rimane in condizioni critiche ma stabili. L'asilo nido ‘Kids Around The Clock' a Chadderton è stato chiuso in attesa che la polizia completi le indagini.

Gli agenti della Greater Manchester Police sono stati chiamati sul posto insieme ai paramedici del North West Ambulance Service poco prima delle 16:00 del 21 settembre. Una donna sulla trentina è stata successivamente sottoposta a fermo con l'accusa di aggressione su minore. Interrogata dalla polizia, è stata poi rilasciata su cauzione. La polizia locale ha avviato un'indagine congiunta con l'Oldham Council e l'agenzia governativa Ofsted sull'incidente.

"I genitori della bambina vengono aggiornati e sono attualmente supportati dalla squadra investigativa", ha detto la polizia.

Sulla porta dell'asilo nido è stato apposto un avviso in cui si annuncia la chiusura momentanea per consentire "il tempo di indagare, siamo convinti che un bambino possa essere esposto a un rischio di maltrattamenti" e per "ogni misura necessaria da adottare per eliminare o ridurre questo rischio”.

La chiusura durerà fino al 7 novembre, tuttavia l'avviso evidenzia che la misura sarà "riesaminata regolarmente" e potrà essere interrotta se si ritiene che i bambini "non siano più a rischio".

La polizia ha aggiunto di ritenere che l'incidente sia "isolato", con gli investigatori della Oldham Child Protection Unit che hanno fatto sapere: “Abbiamo chiuso l'asilo mentre altre agenzie conducono le loro indagini. Non possiamo rilasciare commenti".