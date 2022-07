Autobus precipita in un dirupo, morti sei bambini È successo a Kullu, nella regione montuosa dell’Himachal Pradesh, dove il manto stradale ha ceduto lasciando l’autobus precipitare per centinaia di metri. Morti sei bambini.

Tragedia in India: sedici passeggeri sono morti dopo che un autobus è precipitato in un dirupo profondo più di cento metri nello stato montuoso dell'Himachal Pradesh. Tra le vittime almeno sei bambini in età scolare. L'autobus stava viaggiando lungo la valle di Sainj, nel distretto di Kullu, quando è precipitato da un dirupo ed è caduto in una gola vicino al villaggio di Jangla, questa mattina intorno alle 8.30 locali, come rivela The Indipendent. Il cordoglio del primo ministro indiano Modi: "È straziante".

Ci sono feriti anche gravi

Il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare. Per ora, sono sedici le vittime accertate. Le immagini che sono arrivate dal luogo dell'incidente hanno mostrato passeggeri gravemente feriti che venivano portati in ospedale mentre i soccorritori continuavano a tirare fuori i feriti dai resti del veicolo. A bordo dell'autobus c'erano circa 20 passeggeri, stando al Centro operativo di emergenza statale dell'Himachal Pradesh.

Le cause dell'incidente

Sulle cause dell'incidente ha riferito alla stampa un portavoce del consiglio statale della regione indiana, Suresh Bhardwaj, affermando che ci sarebbe stata una frana del terreno in quel punto particolare in cui è passato l'autobus. L'asfalto avrebbe quindi ceduto causando il crollo del manto stradale che avrebbe fatto precipitare l'autobus lungo la scarpata. Tre feriti gravi, riferiscono le fonti, i soccorritori giunti immediatamente sul posto hanno evitato che nessuno rimanesse bloccato sotto le macerie.

Le condoglianze del premier

Il premier Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze per la grave tragedia esprimendo solidarietà ai familiari delle vittime: "L'incidente d'autobus a Kullu, nell'Himachal Pradesh, è straziante. In questa tragica ora i miei pensieri sono rivolti alle famiglie in lutto. Spero che i feriti si riprendano al più presto. L'amministrazione locale sta fornendo tutta l'assistenza possibile alle persone colpite".