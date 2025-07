Auto sbanda, investe bimbo sullo scivolo, balza in aria e si schianta nel tetto: 6 feriti in Germania

Un incidente terribile che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia vista anche la presenza di tre minori a bordo della vettura. Tra i sei feriti, grave il bambino investito sullo scivolo e la passeggera della vettura, moglie dell’uomo di 42 anni al volante dell’auto.

Sei persone sono rimaste ferite in Germania, tra cui quattro bambini, dopo che un’auto fuori controllo è piombata nel giardino di un’abitazione, investendo un bimbo sullo scivolo prima di balzare letteralmente in aria e schiantarsi nel tetto di un vicino edificio a diversi metri di altezza. L’assurda sequenza sabato sera a Bohmte, nella Germania nord-occidentale, dove è scattata l’emergenza massima e sono accorse decine di soccorritori tra vigili del fuoco e servizi sanitari.

Un incidente terribile che solo per puro caso non si è trasformato in tragedia vista anche la presenza di tre minori a bordo della vettura. Secondo quanto ricostruito dalla polizia tedesca, l’auto guidata da un 42enne del posto era appena uscita da una strada del circondario quando, per motivi da chiarire, ha accelerato improvvisamente sbandando fuori controllo.

Il giardino dove l’auto è piombata sul piccolo

In una carambola che poteva essere mortale, il veicolo si è prima scontrato con un'auto parcheggiata in una fattoria, poi ha sfondato due siepi ed è entrata nel giardino di una casa vicina, situata circa un metro e mezzo più in basso, e quindi ha preso ancora più velocità colpendo uno scivolo su cui stava giocando un bambino. Come ha spiegato un portavoce della polizia della Bassa Sassonia, infine l’auto è stata catapultata in aria, probabilmente a causa di un dosso, e si è schiantata contro il tetto di un fienile a un'altezza di circa tre metri da terra.

Come si vede dalle foto, la vettura è rimasta conficcata nel muro, sospesa a mezz’aria, e per liberare gli occupanti è stato necessario l’intervento dei pompieri. Tutti e cinque gli occupanti sono stati trasportati in ambulanza presso gli ospedali più vicini. Il guidatore e i tre bambini di 11, 12 e 13 anni hanno riportato ferite lievi mentre una passeggera di 43 anni, moglie dell'automobilista, è rimasta gravemente ferita. Ferito gravemente anche il bambino colpito sullo scivolo.

Oltre 50 i vigili del fuoco accorsi sul posto oltre a dodici ambulanze e due elicotteri di soccorso e alla polizia. Al 42enne al volante prelevato un campione di sangue per essere analizzato ma il sospetto della polizia è che l’uomo potrebbe non aver assunto i farmaci necessari. La patente di guida e il veicolo sono stati comunque sequestrati per ordine della procura in attesa delle indagini. L'auto è stata rimossa dal tetto solo domenica sera con l'aiuto di una gru.