Auto inghiottite dal mare a causa dell’improvvisa alta marea: panico per decine di bagnanti Una improvvisa alta marea sula spiaggia di Weston-Super-Mare in Inghilterra ha travolto alcune vetture che era parcheggiate sulla sabbia: decine di bagnanti hanno cercato di salvare le auto dall’acqua del mare.

Paura per decine di bagnanti che si sono riversati nel giorno di Ferragosto nella località di Weston-Super-Mare in Gran Bretagna.

L'improvvisa alta marea, complice l'ondata di caldo che si è registrata nelle scorse ore, ha travolto alcune auto che erano parcheggiate, che sono state così inghiottite dall'acqua del mare.

E in molti sui social hanno immortalato i momenti frenetici in cui i bagnanti hanno cercato di salvare le loro vetture sulla spiaggia di Weston in Inghilterra: in tanti non sono riusciti a salvare la loro auto dal mare che mangiava la spiaggia a vista d'occhio.

Una donna il cui appartamento si affacciava sulla spiaggia ha raccontato al quotidiano inglese The Sun di aver notato l'arrivo della marea intorno alle 20:20 di ieri sera ora locale. In particolare, ha aggiunto, un gruppo di circa 15 persone ha cercato inutilmente di spingere fuori dall'acqua una Jaguar rossa, ma la combinazione dell'aumento della marea e del suo sprofondare nella sabbia ha reso impossibile il salvataggio.

Un pick-up del guardiano della spiaggia di passaggio ha quindi cercato di tirarlo fuori il mezzo senza successo prima che il mare inghiottisse due veicoli.

Ma per Mike Somolon, un funzionario del North Somerset Council la colpa di quanto successo è della disattenzione delle persone. "Ci sono segnali ovunque che avvertono le persone della marea – ha detto -. Purtroppo o dimenticano o non prestano attenzione, parcheggiano la macchina sulla spiaggia e se ne vanno senza pensare alla marea. Facciamo del nostro meglio per ricordare alle persone, ma ogni anno succede e di solito sono i turisti. Sto aspettando un rapporto completo sull'incidente di sabato sera, ma ho capito che i guardiani della spiaggia hanno cercato di tirare fuori una Jaguar rossa".