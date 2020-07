in foto: Immagine di repertorio

Un bambino di cinque anni è stato stuprato da un gruppo di ragazzini, tutti al di sotto dei 13 anni, in una remota spiaggia del Queensland. Lo riportano i medi australiani. L'aggressione sarebbe avvenuta a Napranum, nei pressi di una comunità aborigena, lo scorso 1° luglio. Quattro ragazzini sono stati accusati di aver abusato sessualmente di un quinto e sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Il bambino ha riportato ferite molto gravi, ed è stato trasportato in elicottero al Cairns Hospital, a circa 800 chilometri dal luogo dove si è verificato l'attacco.

La comunità alla quale appartengono i ragazzi è ora sotto shock. "Ci sono tensioni in città. Non è la prima volta che qualcosa del genere accade", avrebbe detto un locale. In una comunità vicina, Aurukun, nella popolazione è ancora vivido il ricordo di quanto successo nel 2006, quando una ragazzina di appena 10 anni è stata violentata da nove uomini, tra i 13 e i 25 anni. La bambina era affetta da un ritardo mentale e viveva con la madre alcolizzata. Anche se tutti si erano dichiarati colpevoli, nessuno è finito in prigione e il giudice ha stabilito che probabilmente il rapporto era stato consensuale.

Il primo ministro dell'epoca, Kevin Rudd, aveva condannato la decisione della corte. "Sono disgustato e sconvolto da ciò che leggo nei giornali. Il mio atteggiamento verso la violenza sessuale nei confronti di donne e bambini è di tolleranza zero", ha detto. Vista la giovane età dei presunti colpevoli arrestati ora dalle forze dell'ordine non è chiaro in che modo procederà l'accusa.