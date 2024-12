Australia, scopre di avere un serpente tigre tra i piedi mentre è in autostrada: 40enne riesce a salvarsi

video suggerito

Mentre si dirigeva a Melbourne (Australia), una 40enne ha sentito qualcosa tra i piedi nella sua auto. Dopo essere riuscita ad accostare, ha scoperto che si trattava di un serpente tigre: uno dei più velenosi al mondo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da Victoria Police

La polizia dello Stato di Victoria, nel sud dell'Australia, è dovuta intervenire nella mattinata di ieri, sabato 30 dicembre, sulla Monsah Freeway, non lontano da Melbourne. Una donna, infatti, si trovava sul ciglio dell'autostrada in stato di shock e senza scarpe. Poco dopo, la 40enne è riuscita a spiegare che mentre viaggiava con la sua auto, aveva scoperto di avere un serpente tigre tra i piedi. Gli agenti hanno dovuto chiamare i paramedici per assicurarsi che la donna non fosse stata morsa, dato che quella è una delle razze di serpenti più velenosi al mondo, è uno specialista che si occupasse di rimuovere il rettile dall'abitacolo.

La 40enne aveva provato a fermare il traffico per chiedere aiuto

Come riportato dalla stessa polizia dello Stato di Victoria, l'allarme è partito intorno alle 10:40 del 30 novembre. Alcuni automobilisti avevano richiesto l'intervento delle autorità perché una donna, lungo l'autostrada che porta a Melbourne, stava provando a fermare il traffico chiedendo aiuto ai passanti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la 40enne senza scarpe e sotto shock.

La donna è riuscita a raccontare che, mentre viaggiava a circa 80 chilometri orari, aveva sentito qualcosa strusciarsi sul piede. Quando ha capito che era un serpente, è riuscita ad accostare con l'auto prima di saltare fuori dall'abitacolo per mettersi in salvo.

Il serpente sarà liberato in una riserva

I poliziotti, a quel punto, hanno richiesto l'intervento dei paramedici affinché si assicurassero che la donna non fosse stata morsa dal serpente. Dopodiché, è stata trasportata in ospedale per altri accertamenti. Nel frattempo, è stato fatto arrivare uno specialista nella caccia ai rettili. L'animale trovato sotto il cruscotto dell'auto è un serpente tigre, chiamati così per via delle striature colorate, e sono tra i più velenosi al mondo.

La donna proveniva dal sud-ovest di Victoria, dove probabilmente il serpente è riuscito a entrare nell'auto. L'acchiaserpenti è riuscito a prelevare il rettile dal veicolo e presto verrà liberato in una riserva locale, lontano da persone e animali domestici.