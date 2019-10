Un uomo è stato morso al pene da un coccodrillo d'acqua salata al largo della costa del Territorio del Nord, in Australia, dopo aver calpestato il rettile mentre guadava in acque poco profonde. Elston Lami Lami stava cacciando nell'acqua torbida vicino a Minjilang sull'isola di Croker alle 12.30 di sabato quando ha calpestato quello che pensava fosse un tronco sommerso. Il 42enne si è però reso conto subito che la realtà era ben diversa; non ha fatto in tempo ad evitare l’attacco: il coccodrillo gli si è lanciato aggressivamente contro mordendolo alla gamba destra. “Quando l’ho guardato negli occhi, sembrava voler dire: ‘se il mio pranzo'” ha detto Lami Lami all'ABC. L’uomo è riuscito a liberarsi prendendo a calci l'animale con l'altra gamba, prima che il coccodrillo attaccasse di nuovo, mordendolo all'inguine e al pene. Lami Lami ha ripetutamente preso a pugni il coccodrillo, prima che l’abbaiare dei suoi cani e le urla di un parente riuscissero a distrarre il rettile in modo che il malcapitato potesse scappare.

“L'ho colpito tre volte nel naso e mi ha lasciato andare. È tornato di nuovo, ha provato ad attaccarmi. Quando mi ha colpito, l'ho afferrato, l'ho tenuto per la mascella con due mani e mi stavo indebolendo, quindi ho pensato che l'unico modo per attirare la sua attenzione era colpirlo di nuovo ", ha detto. Dopo l'attacco, Lami Lami è riuscito a raggiungere la sua auto piedi alla sua auto prima di essere curato presso il centro sanitario della comunità di Minjilang, per poi essere trasportato in aereo al Royal Darwin Hospital, dove è ricoverato in condizioni stabili.