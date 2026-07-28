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Atto vandalico a Medjugorje, incendio all’altare e statua della Madonna imbrattata: “Veggenti truffatori”

Imbrattata con vernice nera la statua della Madonna sul Podbrdo, la cosiddetta Collina delle Apparizioni, e quella situata presso la Croce Blu. Inoltre in un video si vede un uomo introdursi in chiesa e spargere liquido infiammabile. Fermato un sospettato.
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A cura di Susanna Picone
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Atto vandalico la scorsa notte a Medjugorje, piccola località in Bosnia-Erzegovina nota nel mondo per i casi di apparizioni mariane. È stata profanata e vandalizzata la statua della Madonna e inoltre una persona ha appiccato un incendio nell’altare situato dietro la chiesa di Sveti Jakov (San Giacomo) che la custodisce.

La statua della Madonna è stata imbrattata con vernice nera e hanno scritto in polacco "Diavolo con la gonna”. Rispetto all'incendio, invece, c'è anche un video in cui si vede un uomo che versa del liquido infiammabile a terra e dà fuoco: le fiamme si propagano in pochi minuti.

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Stamane la polizia è stata prima informata del danneggiamento della statua della Madonna e dopo pochi minuti è giunta la segnalazione dell’incendio – che avrebbe causato diversi danni – sulla parte esterna dell'altare della chiesa.

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Oltre alla vernice nera sulla statua e la scritta, vicino all'altare è stato affisso anche uno striscione in polacco con la scritta: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan e Jakov sono degli impostori. Ho le prove". Si fanno i nomi dei sei veggenti di Medjugorje che hanno segnalato le prime apparizioni della Madonna nel 1981 e i messaggi che affermavano di aver ricevuto.

La polizia, a quanto si apprende, ha già arrestato un uomo sospettato di essere il responsabile dell'incendio dell'altare esterno della chiesa della parrocchia di San Giacomo: non sono stati però forniti dettagli su di lui. Le indagini della polizia continuano per accertare il movente e l'eventuale collegamento del sospettato con gli episodi registrati nel luogo di culto.

Il santuario, in ogni caso, ha comunicato di restare aperto a tutti i pellegrini: “Il programma di preghiera si svolge regolarmente e tutti gli ambienti vengono rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare ad essere un luogo di preghiera e di incontro con il Signore per intercessione della Regina della Pace".

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