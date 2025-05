Attacco con coltello alla stazione di Amburgo: 12 feriti, sei sono gravi, arrestata una donna

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Paura ad Amburgo, dove intorno alle 18 di oggi un individuo ha ferito con un coltello 12 persone sulla banchina dei binari 13/14 della stazione ferroviaria. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tra le vittime ci sono sei persone in condizioni gravi e in pericolo di vita. Le restanti sei avrebbero riportato lievi lesioni. Alcune di loro sarebbero state soccorse sui treni.

La polizia è intervenuta tempestivamente e ha arrestato il presunto aggressore sul posto: si tratterebbe di una donna di 39 anni. L’area intorno al luogo dell’accaduto è stata momentaneamente interdetta al pubblico per permettere le indagini.

Al momento, le cause e il movente dell’attacco non sono ancora stati chiariti. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’accaduto e la polizia sta conducendo una vasta operazione in tutta l'area interessata dagli eventi.

La stazione centrale di Amburgo è uno degli snodi di trasporto più trafficati della Germania e oggi alle 18 era un luogo molto affollato. Negli ultimi mesi si sono verificati in diverse località della Germania episodi di violenza con l'uso di coltelli. Ciò ha generato un dibattito politico sulle possibili cause e sulle misure da adottare.

Il 3 marzo un'auto sulla folla a Mannheim

Lo scorso 3 marzo a Mannheim, sempre in Germania, un uomo di 40 anni ha investito intenzionalmente una folla nel centro della città, uccidendo due persone e ferendone altre 14, di cui 5 in modo grave. L'incidente è avvenuto durante il mercato di carnevale in Paradeplatz, una zona pedonale frequentata.

Il responsabile, identificato come Alexander Scheuermann, residente a Ludwigshafen, è stato arrestato poco dopo l'attacco. Ha tentato di suicidarsi sparandosi, ma è sopravvissuto e attualmente è in custodia. Le indagini preliminari non hanno trovato motivazioni politiche o religiose; si sospetta che l'attacco sia stato influenzato da problemi psichiatrici. Scheuermann aveva precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e per reati legati all'incitamento all'odio di destra. Secondo alcune fonti, avrebbe avuto legami con ambienti neonazisti fino al 2018, ma non ci sono prove che l'attacco sia stato ideologicamente motivato.

L'attacco di Monaco del 13 febbraio

In precedenza, il 13 febbraio, un altro attentato ha avuto luogo a Monaco di Baviera. Un uomo di 24 anni, originario dell'Afghanistan e richiedente asilo, ha investito intenzionalmente una folla di manifestanti con una Mini Cooper bianca. L'attacco è avvenuto durante una manifestazione del sindacato Ver.di vicino alla stazione centrale, intorno alle 10:30 del mattino. Il bilancio finale è di due morti e 39 feriti. Il sospetto venne arrestato sul posto. Secondo le autorità, l'attacco è stato deliberato e motivato da ragioni religiose e islamiste. Il giovane aveva precedenti penali e aveva postato contenuti estremisti sui social media.