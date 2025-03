Auto sulla folla a Mannheim, in Germania: almeno un morto e decine di feriti, arrestato il conducente Il veicolo si è scagliato sulla folla sulla Paradeplatz della città di Mannheim, nel sudovest della Germania, causando almeno un morto e diversi feriti tra cui alcuni gravi. Fermato il conducente. Le forze dell’ordine hanno chiuso il centro città spiegando che è in corso una ”operazione su larga scala”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'auto si è lanciata a grande velocità sulla folla a Mannheim, nel sudovest della Germania nel land tedesco del Baden-Wuttenberg, causando almeno un morto e decine di feriti. Lo riporta la polizia tedesca, che su ‘X' ha spiegato che è in corso una "operazione su larga scala" in città. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il bilancio è gravissimo e conta almeno una vittima e altre 25 persone rimaste ferite, di cui 15 in maniera grave.

"Secondo le informazioni attuali, un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Mannheim. Secondo lo stato attuale delle indagini, una persona è morta e diverse sono rimaste ferite. Non è ancora possibile fornire informazioni sul numero e sulla gravità dei feriti. Nell'ambito delle misure di ricerca immediatamente avviate, un sospettato è stato identificato e arrestato" ha spiegato invece la polizia.

Secondo l'ospedale universitario della città tra i feriti gravi due adulti e un bambino che stanno attualmente ricevendo cure mediche intensive. A Mannheim l'auto ha colpito la folla nel pieno centro cittadino dove era in corso un mercatino di Carnevale.

Le forze dell'ordine hanno chiuso il centro di Mannheim spiegando che al momento la zona potrebbe presentare una "situazione pericolosa per la vita". Il portavoce della polizia Stefan Wilhelm ha rifiutato di fornire dettagli, ma ha affermato che i residenti erano stati invitati "a evitare la zona del centro città" dopo che l'emergenza aveva innescato un'operazione di polizia su larga scala.

Secondo le prime informazioni emerse dalla stampa tedesca, quello che si è lanciato sulla folla sarebbe stato un SUV nero. Il veicolo ha travolto le persone che si trovavano sulla Paradeplatz. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, alto il numero dei feriti.

La polizia ha prontamente arrestato il conducente dell'auto. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un attacco terroristico. Il reparto di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Mannheim ha dichiarato l'allerta calamità. Secondo la Dpa una persona sdraiata a terra è stata coperta da un telo, ma il decesso non è stato ancora confermato ufficialmente. Le indagini sono in pieno svolgimento, ha affermato un portavoce della polizia, spiegando che non è ancora possibile fornire informazioni sul possibile responsabile.

Su X, la polizia ha chiesto ai cittadini di evitare l'intero centro città e di non interferire con le operazioni delle autorità di sicurezza.

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi attacchi con veicoli lanciati contro la folla. A dicembre, sei persone sono state uccise a Magdeburgo dove un medico di 50 anni ha attraversato di corsa il mercatino di Natale. A metà febbraio, un uomo ha investito con la sua auto un gruppo di dimostranti a Monaco. Una giovane donna e un bambino sono rimasti uccisi. Nella stessa Mannheim il 31 maggio scorso un venticinquenne ha accoltellato cinque persone e ha ucciso uno dei poliziotti che tentava di fermarlo in un attacco che la polizia ritiene un attentato islamista.

Mannheim si trova nel nord del Baden-Württemberg, al confine con l'Assia e la Renania-Palatinato. Con circa 320mila abitanti, è la seconda città più grande della regione.