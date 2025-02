video suggerito

Paura a Monaco di Baviera, auto sulla folla durante un comizio sindacale Ver.Di., almeno 20 di feriti Stando alle prime testimonianze l'auto, una Mini Cooper, avrebbe deliberatamente investito un gruppo di persone che stava partecipando a uno sciopero del sindacato Ver.Di. a Monaco di Baviera. Almeno 20 i feriti.

A cura di Davide Falcioni

Paura a Monaco di Baviera, in Germania, dove una Mini Cooper ha travolto un gruppo di scioperanti durante un comizio di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.Di., "Unione dei sindacati del settore dei servizi").

Lo ha confermato la polizia al quotidiano tedesco BILD. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, vi sono almeno 20 feriti, alcuni dei quali sarebbero bambini. Le loro condizioni non sono al momento note, ma due sarebbero gravi.

L'arresto del conducente della Mini

Non si conoscono ancora ulteriori dettagli della vicenda, né si sa se si sia trattato di un incidente o di un attentato. Secondo quanto riportato da “BR24”, un testimone oculare ha riferito che l’auto ha deliberatamente investito le persone, anche se questa circostanza è ancora oggetto di indagine. La polizia ha fatto sapere di aver fermato la persona alla guida della vettura. "Non rappresenta un pericolo", si legge su X.

Secondo Bild, in precedenza sarebbero stati uditi dei colpi di arma da fuoco nel luogo in cui si sono verificati i fatti, che sono avvenuti intorno alle 10 e 30 di questa mattina in Seidlstrasse. In quel momento molti dipendenti pubblici avevano deciso di scioperare per chiedere un aumento di stipendio dell'otto per cento, bonus più alti e tre giorni di ferie in più all'anno. La protesta era stata indetta dal sindacato Ver.Di.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO