Appena assunto a scuola, lascia figlia di un anno per 6 ore in auto e va a lavorare: papà arrestato Il papà era stato appena assunto come bibliotecario della scuola a New York ma ha dimenticato la figlia in auto per sei ore. Salvata da un collega del 41ennne che si è accorto di lei e ha rotto i finestrini per liberarla.

Un papà statunitense è stato arrestato dalla polizia di New York dopo aver lasciato la figlioletta di appena un anno chiusa nella sua auto parcheggiata in strada per quasi sei ore, andandosene a lavorare. L'incredibile gesto del 41enne è stato scoperto solo quando un collega dell'uomo è passato per caso davanti alla sua vettura e si è accorto della bimba da sola seduta nel sediolino. L'uomo ha cosi sfondato uno dei vetri per tirare fuori la bimba e poi ha chiamato la polizia, denunciando il fatto.

Protagonista della storia il 41enne Michael Dodes che nella mattinata di giovedì scorso si è recato alla Walter J. Damrosch School di Morrisania, quartiere residenziale nel Bronx, per prendere servizio come bibliotecario della scuola. Come ha spiegato la polizia, l'uomo ha parcheggiato la sua vettura proprio davanti all'Istituto scolastico dove era stato appena assunto ma ha dimenticato all'interno la piccola, rischiando seriamente di farla morire.

Fortunatamente un altro impiegato della scuola, uscito dalla struttura nel primo pomeriggio, si è accorto della bambina in macchina e l'ha subito tirata fuori prima di chiamare le forze dell'ordine. La piccola era cosciente e vigile ma è stata portata al più vicino ospedale per essere visitata. Erano passate quasi sei ore da quando il genitore l'aveva lasciata in auto. Poco dopo il padre è stato identificato e arrestato con l'accusa di aver messo in pericolo il benessere di un bambino.

"Lodiamo l'eroismo del membro del personale scolastico che ha agito per salvare questo bambino dal pericolo", ha detto la portavoce delle scuole cittadine, aggiungendo: "Dopo aver appreso di questo incidente, la scuola ha immediatamente contattato la polizia e i servizi di emergenza medica che sono intervenuti sulla scena. Il dipendente padre della bimba è stato riassegnato a un incarico lontano dagli studenti". L'uomo è impiegato presso il dipartimento dell'istruzione dal 2007 e in precedenza aveva lavorato come coordinatore di varie biblioteche scolastiche.