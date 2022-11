Annega nella vasca idromassaggio mentre è al campeggio con gli amici: morto a 21 anni Jai Williams, 21enne gallese, è morto al Florence Springs Glamping and Camping a Tenby lo scorso 22 gennaio. L’inchiesta ha stabilito che il decesso è legato ad un mix letale di droghe che il giovane aveva assunto.

Un ragazzo di 21 anni è annegato in una vasca idromassaggio mentre faceva glamping (campeggio di lusso, la parola nasce dall'unione di ‘camping' e ‘glamour'). Jai Williams, da Caerphilly in Galles, è arrivato al Florence Springs Glamping and Camping a Tenby il 22 gennaio 2022. Ma il giorno dopo i paramedici sono stati chiamati sul posto e hanno trovato il giovane privo di vita, poco dopo mezzanotte. Un esame post mortem ha stabilito che la causa della morte del 21enne è stato un mix tossico di cocaina e fluvoxamina (un antidepressivo).

Secondo la ricostruzione della corte, Jai si era avvicinato al mondo della droga dall'età di 14 anni assumendo anche farmaci da prescrizione come il Valium (diazepam).

L'ufficiale del coroner James Lang ha detto che il 21enne ha avuto "un'educazione difficile" ed è stato coinvolto nella scena del traffico di stupefacenti finendo per "coinvolgere anche suoi parenti perché doveva loro dei soldi". "Ha trascorso un po' di tempo senza casa dopo essere stato rilasciato dalla prigione l'anno scorso prima di ricevere una casa popolare nell'estate del 2021" ha spiegato Lang.

Ma secondo la corte, la famiglia del signor Williams "era convinta che stesse compiendo passi positivi".

Lang ha dichiarato: "Le droghe erano una parte importante della sua vita e aveva alcuni problemi di salute mentale".

L'assistente medico legale per Carmarthenshire e Pembrokeshire, Gareth Lewis, ha dichiarato: "Sono convinto che Jai Williams abbia assunto una mix fatale di droghe".