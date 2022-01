Amsterdam, musei e teatri chiusi dal Governo protestano trasformandosi in “beauty center” Il Museo Van Gogh di Amsterdam è stato trasformato in un beauty center per protesta contro la decisione del governo di fermare alcune attività culturali – ma non invece i centro estetici- per limitare i contagi causati dalla variante Omicron del Coronavirus.

A cura di Davide Falcioni

"Una visita al museo è sicura ed altrettanto importante quanto andare in un salone di bellezza, forse di più. Chiediamo al governo solo di essere coerente… stabilire le regole in modo che tutti le capiscano. In questo momento non è così", ha dichiarato la signora Gordenker. Come racconta la BBC il Museo Van Gogh non è l'unico a protestare. Il centro convegni De Balie, sempre ad Amsterdam, ha aggirato le regole aprendo le porte come istituzione religiosa chiamata Società Filosofica, la Comunità della Ragione. Il Mauritshuis, dove è esposta la Ragazza con l'orecchino di perle di Vermeer, si è trasformato in un campo di addestramento per allenamenti, alle porte del parlamento all'Aia. Il Panorama Mesdag, all'Aja, ha invitato le persone per un pomeriggio di "potenziamento mentale", mentre il Limburgs Museum si è trasformato in una palestra per la giornata con una sessione di Zumba. Sono molti i settori della società olandese che ritengono che la strategia del governo in materia di contenimento delle infezioni sia illogica e contraddittoria.