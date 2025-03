video suggerito

Almeno 51 ragazzi morti per un incendio in discoteca in Macedonia del Nord: oltre 100 i feriti Almeno 50 giovanissimi sono morto a causa di un incendio divampato in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord. Altri 100 ragazzi sono rimasti feriti nel tentativo di fuggire. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Fabrizio Capecelatro

689 CONDIVISIONI condividi chiudi

È di almeno 51 morti e oltre 100 feriti il bilancio del tragico incendio che è divampato nella notte fra sabato 15 e domenica 16 marzo in una discoteca di Kocani, città della Macedonia del Nord. Secondo quanto riportano i media locali, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle tre del mattino, quando all'interno del locale c'erano ancora 1500 persone per assistere a un concerto del duo hip-hop Dnk, molto noto nel Paese. Molti giovani sono rimasti feriti nella calca che tentava di sfuggire alla fiamme.

Sul luogo dell'incendio sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Poi è arrivato anche il procuratore di Kocani, una cittadina a circa 100 chilometri a est della capitale Skopje: lui avrà il compito di coordinare le indagini per capire da dove è nato l'incendio. Anche se i media locali hanno già ipotizzato che le fiamme possano essere state generate dall'uso, probabilmente inappropriato, di materiale pirotecnico. Sembrerebbe infatti che, durante la serata, siano stati accessi dei fuochi d'artificio all'interno del locale.

Fra gli oltre cento feriti ci sarebbero anche i componenti della band che si stava esibendo nel locale. I giovani sono stati smistati fra l'ospedale della cittadina e quello di Stip, una località circa 30 chilometri più a sud. In base a quanto finora ricostruito dal ministero dell'Interno, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, nella discoteca è scoppiato il panico e la gente si è precipitata verso le uscite. Diversi giovani sono morti soffocati dal fumo, altri sono state bruciati vivi.

Leggi anche Pullman precipita e si ribalta dopo la manifestazione politica, almeno 18 morti e 23 feriti in Messico

Il premier macedone Hristijan Mickoski ha annullato tutti gli impegni pubblici per seguire da vicino gli sviluppi della tragedia e intende chiedere il rinvio del vertice dei leader dei Balcani occidentali, previsto per mercoledì e giovedì prossimi a Podgorica, in Montenegro.

Articolo in aggiornamento