Almeno 47 conigli di 8 chili in gabbia, volontari li salvano da allevamento: “Uccisi per la pelliccia” La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha salvato 47 conigli giganti delle Fiandre in un allevamento di Ashington, in Inghilterra. Secondo i volontari, gli animali erano ammassati in gabbie anguste. Gli animali pesavano almeno 8 chili secondo i volontari.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha salvato decine di conigli in un allevamento di Ashington, in Inghilterra. I volontari hanno salvato 47 conigli giganti delle Fiandre da una serie di gabbie anguste e sporche. Tutti gli animali salvati sono stati affidati agli animalisti in attesa di un'adozione da parte di una famiglia.

I conigli erano rinchiusi in alcune gabbie di un allevamento. Il responsabile della RSPCA Trevor Walker ha raccontato alla BBC di aver salvato gli animali ammassati in uno stanzino angusto. "Le loro condizioni erano davvero spiacevoli – ha raccontato – e con il caldo potevano solo peggiorare. Li abbiamo subito portati dal veterinario". Secondo Walker, le associazioni di animalisti si stanno occupando di un numero sempre crescente di conigli in Gran Bretagna. "Molti vengono abbandonati e continuano a moltiplicarsi – ha spiegato ancora il responsabile della RSPCA -. Altre persone li lasciano ai veterinari perché non sanno come occuparsi di loro. Per questo vogliamo esortare le persone ad informarsi prima dell'adozione. È importante sapere a cosa si va incontro"

I conigli spesso diventano le vittime sacrificali di allevamenti e aziende che testano i loro prodotti sugli animali. Cresciuti in cattività e destinati al macello per carne e pellicce, spesso non vedono mai la luce del sole. Le dimensioni degli animali salvati, secondo i volontari, sono quelle di un Jack Russel. "Costretti nelle gabbie non potevano sopravvivere – ha sottolineato Walker – molti di loro sarebbero morti per il caldo in condizioni terribili". La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals è stata allertata da alcuni residenti della zona che hanno notato strani movimenti nell'allevamento. Secondo i volontari, il coniglio più grande salvato ad Ashington pesava almeno 8 chili.