Alluvione a Valencia, il racconto: "In alcune città è stato un disastro, le persone sono sotto shock" A Fanpage.it Paloma, guida turistica che vive e lavora a Valencia, ha raccontato quanto accaduto nelle scorse ore nel sud-est della Spagna. Nella Comunità Valenciana e in Andalucia un'intensa perturbazione ha causato inondazioni e la morte di decine di persone: "Macchine distrutte e abbandonate in strada, in alcuni comuni non ci sono acqua e luce".

A cura di Eleonora Panseri

"Mi trovo nella città di Valencia, che fortunatamente non è stata colpita come le zone nei dintorni e nella provincia, dove è accaduto il peggio. Ormai ci sono decine di persone morte e tante altre sono ancora disperse".

A raccontare a Fanpage.it quanto accaduto nelle scorse ore nel sud-est della Spagna, in particolare nella Comunità Valenciana e in Andalusia, dove intense perturbazioni, causate dal fenomeno della DANA, hanno provocato inondazioni e la morte di almeno 90 persone, è Paloma, che vive e lavora come guida turistica a Valencia.

La città non è stata colpita duramente, ma a pochi minuti si trovano comuni che sono stati invasi dall'acqua e dove ci sono state vittime. Il governo ha annunciato il lutto nazionale. "Stiamo seguendo le notizie che arrivano ogni minuto e sappiamo per via di amici della situazione in diverse cittadine vicine dove è successo un disastro. Qui ha smesso di piovere ma la situazione non è facile", spiega la donna.

"Le persone sono in stato di shock e stanno vivendo un momento davvero difficile, molte sono state evacuate. Un mio amico, che vive in città ma che ha casa in una delle zone più colpite, ha dovuto abbandonare la macchina perché la strada si stava riempiendo d'acqua", ha raccontato ancora Paloma.

"A quanto pare le perturbazioni si stanno muovendo verso nord e verso l'interno. Ci sono strade chiuse intorno a Valencia, in alcuni comuni non ci sono né acqua né luce. Qui in città, anche se non piove più, le scuole sono rimaste chiuse. – aggiunge ancora – La situazione peggiore la stanno vivendo le persone che abitano nei dintorni. Ci sono macchine distrutte e abbandonate in strada, alcune bloccano l'accesso alle cittadine".

"Tutte le linee di treni sono state interrotte nella provincia di Valencia e a quanto pare anche le linee dell'alta velocità Valencia-Madrid. – conclude – Fuori città ci sono strade e ponti crollati".