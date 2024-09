video suggerito

Alligatore la azzanna mentre è a spasso col cane e le strappa un dito, 84enne lo prende a pugni e si salva Del Boppel, nonnina di 84 anni, ha raccontato l’incredibile faccia a faccia con un alligatore che l’ha aggredita e azzannata mentre lei portava a spasso il suo cane in Florida. Un esemplare di oltre due metri si è avventato su di lei e l’ha azzannata a gambe e braccia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

"All'improvviso, ho avuto una sensazione che qualcuno mi stesse osservando, poi è stato come un siluro. Non ho mai visto niente andare così veloce in vita mia", così Del Boppel, nonnina di 84 anni ha raccontato l'incredibile faccia a faccia con un alligatore che l'ha aggredita e azzannata mentre lei portava a spasso il suo cane in Florida. L'incredibile esperienza giovedì scorso nei pressi di uno stagno nel parco vicino casa sua a North Fort Myers.

L'alligatore catturato

La donna ha raccontato che stava passeggiando col suo cagnolino di razza Shih Tzu, intorno alle 19, quando ha sentito degli sguardi puntati addosso e ha avuto la sensazione che stesse per succedere qualcosa. Poco dopo un alligatore di oltre due metri si è avventato su di lei e l'ha azzannata a gambe e braccia. La pensionata ha detto che l'alligatore si è avvicinato così rapidamente che lei ha avuto a malapena il tempo di reagire. La sua prontezza però le ha permesso di sfuggire all'animale e di raccontare l'accaduto, seppur ferita.

La donna ha dichiarato di aver lanciato in aria il suo cane e di aver colpito con tutta la forza l'alligatore in faccia prima che l'animale si ritirasse. Le sue urla poi hanno messo in allarme un vicino che subito ha chiamato i numeri di emergenza. Gli addetti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, gli uomini dell'ufficio dello sceriffo della contea di Lee e i servizi medici di emergenza della contea sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente soccorrendo la donna.

La pensionata quindi è stata portata in ospedale per le cure e ricoverata ma non è grave. L'alligatore è riuscito a strapparle un pezzo di carne dala gamba e un dito prima di scappare via, lasciandola con lesioni anche alle braccia e a un polso. Nonostante le ferite, l'84enne infatti ha dichiarato di essere di buon umore e di non vedere l'ora di rivedere il suo cane.

Un cacciatore di alligatori, incaricato del caso, poi ha catturato il rettile, un esemplare di oltre due metri, come ha affermato l'agenzia per la fauna selvatica. Boppel ha anche rivelato di essersi già lamentata in passato con la sua comunità della presenza di grandi alligatori, ma di non aver mai ricevuto risposta. A luglio, un'altra donna della Florida è stata ferita alla gamba da un alligatore lungo due metri e mezzo mentre nuotava in un fiume.