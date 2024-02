Allarme colera sulla nave da crociera, 3mila persone bloccate in attesa dei test su 15 casi sospetti Al momento almeno 15 persone sono in isolamento a bordo, tra cui un membro dell’equipaggio, ma nessuno può scendere dalla nave da crociera Norwegian Dawn che domenica avrebbe dovuto concludere il tour e iniziare un nuovo giro dalle Mauritius. Le autorità locali hanno negato l’attracco in attesa dei risultati dei test. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Oltre 3mila persone sono bloccate su una nave da crociera al largo delle Mauritius a causa di un possibile focolaio di colera a bordo dell’imbarcazione. L’allarme sta interessando da alcuni giorni la Norwegian Dawn, nave della compagnia Norwegian Cruise Line impegnata in tour dei Paesi dell’Africa meridionale, con 2.184 passeggeri e 1.026 membri di equipaggio.

L’allerta è scattata nei giorni scorsi dopo la sosta della nave in Sud Africa. Alcuni passeggeri di ritorno dai tour a terra, infatti, hanno iniziato ad accusare vari malesseri come mal di stomaco e diarrea. I medici di bordo quindi hanno ordinato la loro immediato isolamento in cabina avvertendo contemporaneamente le autorità a terra per gli esami del caso.

Come hanno confermato un passeggero olandese a bordo e la stessa compagnia di navigazione, il sospetto è che gli ospiti con sintomi possano essere stati colpiti dal batterio del colera, anche se per averne certezza bisognerà attendere gli esami sui campioni prelevati a bordo.

Al momento almeno 15 persone sono in isolamento a bordo, tra cui un membro dell'equipaggio, ma nessuno può scendere dalla nave da crociera che domenica avrebbe dovuto concludere il tour e iniziare un nuovo giro. Le autorità di Mauritius infatti hanno negato alla nave norvegese il permesso di attraccare nella capitale Port Louis per il timore di una potenziale epidemia.

La nave è arrivata a Mauritius sabato pomeriggio ma con un giorno di anticipo perché per lo stesso motivo non ha fatto tappa all'isola Riunione. Il dipartimento francese nell'Oceano Indiano infatti venerdì ha rifiutato l’attracco e il comandante aveva fatto rotta verso la destinazione successa, raggiunta alle 18 del giorno dopo. Dopo il no all’attracco e allo sbarco, la nave è ferma al largo in attesa dei risultati dei test fatti ieri da medici inviati a bordo e che dovrebbero essere resi noti domani.

Allo stesso tempo almeno altre duemila persone sono in attesa di imbarcarsi dalla stessa Isola per il tour in crociera. "La salute e la sicurezza dei passeggeri, così come quella del Paese nel suo insieme, sono di primaria importanza per le autorità", ha affermato l'Autorità Portuale di Mauritius.

Negli ultimi mesi in effetti si sono verificate diverse epidemie di colera nell’Africa meridionale, con lo Zambia il paese più colpito. Secondo le Nazioni Unite, da gennaio 2023, almeno 188mila persone sono state infettate dal colera in sette paesi dell’Africa meridionale e più di 3mila persone sono morte.

Un portavoce di Norwegian Cruise Line ha assicurato però che la situazione sarà risolta entro martedì con lo sbarco dei passeggeri a bordo e l’imbarco dei nuovi viaggiatori.