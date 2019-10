in foto: Alberto Fernandez e la vice Cristina Fernandez de Kirchner

Il peronista Alberto Fernandez è il nuovo presidente del'Argentina. È questo il risultato delle elezioni politiche nazionali che si sono svolte nelle scorse ore nel Paese sudamericano e che hanno visto la netta sconfitta del presidente uscente Maurizio Macri. Fernandez si è affermato al primo turno delle elezioni in Argentina con quasi il 48 per cento dei consensi mentre il rivale uscente si è fermato a circa il 40 per cento dei voti. Molto più indietro il terzo classificato, Roberto Lavagna, che si è fermato al 6%. Per la legge locale dunque c'è un vincitore visto che basta il 45% dei voti per essere eletti al primo turno. Dal prossimo mese di dicembre quindi l'Argentina cambia ancora la guida dl Paese affidandosi di nuovo al peronismo incarnato questa volta da una figura di centro-sinistra come Alberto Fernandez.

A scrutinio non ancora concluso ma quando i risultati erano ormai consolidati, è stato lo stesso Macri ad ammettere in pubblico la propria sconfitta elettorale e a congratularsi con il suo sfidante auspicando al contempo una transizione al potere priva di grossi scossoni. Mentre in piazza i peronisti esultavano per il ritorno alla guida del Paese, Macri infatti ha annunciato di aver invitato a pranzo Fernandez alla Casa Rosada, la residenza presidenziale argentina, per concordare "una transizione ordinata per il benessere di tutti gli argentini". Per gli argentini sarà quasi un ritorno al passato visto che avrà come vice la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner.

La vittoria la primo turno "porta tranquillità a tutti gli argentini, perché qui l'unica cosa importante è il futuro e il benessere degli argentini", ha detto Fernandez a caldo dal suo quartiere generale di a Buenos Aires dove si erano radunati i suoi sostenitori dopo le prime notizie sui risultati. Per la coppia Fernandez – de Kirchner vittoria anche alle elezioni provinciali di Buenos Aires dove il candidato da loro appoggiato ha scavalcato la candidato governativa e governatrice uscente.

Elezioni Uruguay, si va al ballottaggio

Nella stessa giornata in Sudamerica si sono svolte anche le elezioni politiche in Uruguay dove invece si andrà al ballottaggio del 24 novembre prossimo fra il candidato governativo del Frente Amplio (Fa), Daniel Martínez, accreditato di meno del 38,8% dei voti, e il suo rivale Luis Lacalle Pou che ha totalizzato il 29,4% dei consensi. Una sfida ancora tutta aperta dunque visti anche i risultai degli altri sfidanti che ora daranno il via alle alleanze per arrivare la governo del Paese.

In Bolivia Evo Morales dichiarato ufficialmente presidente

Restando in Sudamerica, nei giorni scorsi il Tribunale supremo elettorale della Bolivia ha ufficializzato invece i discussi risultati delle elezioni nazionali di domenica, stabilendo ufficialmente che il candidato Evo Morales ha vinto la corsa alla presidenza con il 47,08 per cento dei voti, mentre il suo più diretto avversario, Carlos Mesa, ne ha raccolti il 36,51 per cento. Una decisione attesissima visto che si giocava sul filo dei voti in quando la Costituzione boliviana stabilisce che è vincitore chi ottiene oltre il 10 per cento dei consensi in più dello sfidante.