Aggredito da un cane, Jonathan muore in ospedale a 37 anni: “Era sensibile e gentile” Un uomo di 37 anni, Jonathan Hogg, è morto in ospedale qualche ora dopo essere stato aggredito da un cane a Leigh, Regno Unito. Arrestato un 24enne: “Cane fuori controllo”.

A cura di Ida Artiaco

Un uomo di 37 anni, Jonathan Hogg, è stato aggredito da un cane a Leigh, nell'area di Manchester, Regno Unito. Trovato in una pozza di sangue dalle forze dell'ordine, è morto dopo essere arrivato in ospedale per le lesioni riportate.

L'uomo è stato notato dalle forze dell'ordine intorno alle 21 di giovedì scorso a Westleigh Lane. A quel punto sono stati chiamati i soccorsi, che hanno trasferito il 37enne al pronto soccorso, dove nonostante gli sforzi dei medici, ne è stato dichiarato il decesso all'alba di venerdì.

In una dichiarazione rilasciata dalla Greater Manchester Police (GMP), la famiglia del signor Hogg ha dichiarato: "Jonathan era una persona molto amata, sensibile e gentile che non saprà mai quanto fosse amato e apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano". Suo fratello, Ian Hogg, aveva precedentemente scritto su Facebook: "Non posso credere che sto scrivendo questo. Ho il cuore spezzato".

La polizia ha fatto sapere di aver arrestato un ragazzo di 24 anni con l'accusa di essere responsabile di un cane "pericolosamente fuori controllo" che ha provocato lesioni con conseguente morte. Resta in custodia in attesa di essere interrogato. Decine di agenti armati sono stati schierati per trovare l'animale subito dopo l'attacco, dal momento che rappresentava un "rischio significativo" per il pubblico.

Il sovrintendente investigativo Simon Hurst ha dichiarato: "In primo luogo, vorrei estendere le mie condoglianze ai cari della vittima di questo attacco. I nostri agenti stanno attualmente sostenendo i familiari in questo momento incredibilmente difficile. Sappiamo che questo incidente causerà giustamente preoccupazione all'interno della comunità locale e vorremmo rassicurare il pubblico che abbiamo battuto ogni possibile strada per proteggere i cittadini e l'animale coinvolto. Vorremmo invitare i membri del pubblico a farsi avanti se hanno informazioni in merito a questo incidente, qualsiasi informazione che potresti avere potrebbe essere di grande aiuto per la nostra indagine".