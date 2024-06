Agente aggredito con balestra davanti all’ambasciata d’Israele a Belgrado, ucciso assalitore: “Terrorismo”

video suggerito

Ida Artiaco

Paura oggi a Belgrado dove un poliziotto è stato aggredito a colpi di balestra all'esterno dell'ambasciata di Israele. L'assalitore è stato poi ucciso. Secondo il ministro dell'Interno serbo, Ivica Dacic, si tratta di un atto di terrorismo, aggiungendo di sospettare che potrebbe essere un atto di stampo jihadista wahhabita. Diverse persone sarebbero state fermate a scopo precauzionale.

L'obiettivo dell'assalitore sarebbe stato quello di attaccare l'ambasciata. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali, l'assalitore, ha spiegato Dacic, ha colpito l'agente al collo, e il poliziotto ha "utilizzato la sua arma per autodifesa, per sparare all'aggressore, che è morto a causa delle ferite riportate". Il poliziotto era cosciente quando è stato trasportato nel principale ospedale di emergenza di Belgrado, dove verrà operato.

L'identità dell'attentatore è ancora in corso di accertamento. "Si sta indagando su tutte le circostanze dell'attacco e sui possibili moventi", ha evidenziato Dacic.

Su quanto accaduto oggi è intervenuto anche il premier serbo Milos Vucevic che ha condannato con fermezza "l'odioso attacco terroristico" davanti all'ambasciata israeliana a Belgrado, sottolineando che lo stato serbo è in grado di reagire alla minaccia del terrorismo. Allo stesso tempo ha invitato i cittadini ad aver fiducia nelle istituzioni a difesa della loro sicurezza. "Si tratta di un atto insensato che non si può attribuire a nessuna religione e a nessun popolo", ha detto Vucevic, sottolineando che è "l'azione criminosa di un singolo che ha un nome e un cognome – ha aggiunto. Pertanto invito i cittadini a restare calmi e a non cedere alla propaganda di coloro che intendono creare conflitti da noi".

Il ministero degli Esteri israeliano, dal canto suo, ha detto che "nessun dipendente è stato ferito" nell'attacco terroristico alla missione a Belgrado. "L'ambasciata è chiusa" ha detto il portavoce del ministero aggiungendo che "un agente della polizia locale è rimasto ferito e che le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine".