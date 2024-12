Aereo privato precipita e si schianta contro un edificio in Brasile: morte 10 persone della stessa famiglia Dieci membri della stessa famiglia sono morti in un incidente aereo nella città di Gramado, in Brasile. Le vittime stavano viaggiando su un piccolo velivolo privato, un Piper Cheyenne, che si è schiantato contro un edificio di un quartiere commerciale. Era pilotato da un uomo d’affari di nome Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi e i passeggeri erano tutti suoi familiari. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dieci membri della stessa famiglia sono morti in un incidente aereo nella città di Gramado, in Brasile. Le vittime stavano viaggiando su un piccolo velivolo privato, un Piper Cheyenne, che si è schiantato contro un quartiere commerciale. Era pilotato da un uomo d'affari di nome Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, 61 anni, e i passeggeri erano tutti suoi familiari.

L'aereo è precipitato ieri, domenica 22 dicembre, poco dopo il decollo dalla vicina città di Canela, colpendo la canna fumaria di un edificio e poi una casa prima di cadere su un negozio di mobili, ha dichiarato in un comunicato la segreteria della sicurezza dello Stato di Rio Grande do Sul.

È stata danneggiata anche una locanda. "Non ci sono sopravvissuti all'incidente aereo", ha dichiarato Cleber dos Santos Lima della Polizia civile dello Stato.

Leggi anche Aereo da turismo si schianta e prende fuoco in Messico: almeno 7 morti

Almeno 17 persone sono rimaste ferite a terra, due delle quali in modo grave, mentre molte altre sono state soccorse e medicate per inalazione di fumo. Le cause dell'incidente sono al momento al centro di un'indagine che servirà a chiarire anche l'esatta dinamica dello schianto.

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, 61 anni.

Nell'incidente hanno perso la vita Tatiana Natucci Niro, moglie di Galeazzi; Maria Eduarda Niro Galeazzi, Maria Elena Niro Galeazzi, Maria Antonia Niro Galeazzi, figlie di Galeazzi e Tatiana; Lilian Natucci, suocera di Galeazzi; Veridiana Natucci Niro, sorella della moglie di Galeazzi; Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo, marito di Veridiana; Giulia e Matteo, figli di Veridiana e Bruno.

Gramado è una città turistica molto popolare in Brasile, con un grande afflusso di visitatori durante il periodo natalizio. Lo scorso agosto, il Brasile ha subito la peggiore tragedia aerea degli ultimi 17 anni, quando un aereo bimotore con 62 persone a bordo si è schiantato nella città di Vinhedo, nello stato di San Paolo. Morirono tutti i passeggeri.