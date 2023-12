Aereo pieno di fumo e aria irrespirabile: passeggeri costretti a lanciarsi dagli scivoli in pista L’allarme a bordo dell’aereo, che operava per conto di Ryanair, ha fatto scattare una maxi emergenza nello scalo aeroportuale svedese di Stoccolma. I passeggeri sono stati costretti a uscire dal velivolo attraverso due scivoli di emergenza e a lanciarsi così sulla pista innevata.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura per i passeggeri a bordo di un volo di linea fermo all'aeroporto di Stoccolma in attesa di partire verso Cracovia, in Polonia. A bordo del velivolo, un Boeing 737 MAX, improvvisamente l'aria è diventata irrespirabile a causa di un intenso fumo che ha invaso l'intero aereo. La situazione a bordo è diventata così ingestibile che, dopo alcuni minuti e per evitare conseguenze ai passeggeri, il comandante ha ordinato l'evacuazione immediata.

I passeggeri sono stati costretti a uscire dal velivolo attraverso due scivoli di emergenza posti ai due estremi dell'aereo e a lanciarsi così sulla pista innevata. L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica all'aeroporto di Stoccolma-Arlanda e ha riguardato un aereo Buzz Boeing 737 MAX pieno zeppo di passeggeri che si apprestava a decollare.

L'allarme a bordo dell'aereo, che operava per conto di Ryanair, ha fatto scattare una maxi emergenza nello scalo aeroportuale svedese che ha visto impegnati numerosi uomini e mezzi dei servizi di emergenza. Fortunatamente alla fine tutti i circa duecento passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati senza conseguenze fisiche per nessuno.

La scena del fumo che invade il veicolo e i passeggeri in fuga attraverso gli scivoli e poi sulla pista è stata immortalata anche in alcuni video girati coi telefoni dai presenti, alcuni dei quali hanno descritto la scena come drammatica. "L'esperienza è stata altamente traumatica e siamo ancora all'oscuro dell'origine dell'incendio", ha detto uno dei passeggeri, rivelando che l'evacuazione è arrivata solo dopo 10-15 minuti e dietro proteste dei presenti. L'incidente ha portato alla chiusura temporanea dell'aeroporto di Stoccolma Arlanda, a causa del numero elevato di persone in pista.

Ryanair si è scusata per il ritardo e ha spiegato che un aereo Buzz di riserva è stato inviato ad Arlanda per portare i passeggeri interessati alla loro destinazione a Cracovia. "Un aereo Buzz questa mattina ad Arlanda ha segnalato la presenza di fumi nella cabina. Per precauzione, i passeggeri sono stati evacuati e riportati al terminal. Gli ingegneri di Buzz stanno controllando l'aereo e un aereo di riserva è stato inviato ad Arlanda per operare questo volo per Cracovia" ha spiegato il portavoce della compagnia aerea, aggiungendo. "Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri interessati per questo ritardo. Sono stati rilasciati buoni ristoro ai passeggeri ad Arlanda".