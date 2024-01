Aereo colpisce palo della luce e si schianta: pilota muore tra le fiamme. Andava a spegnere incendio La vittima è il 58enne Fernando Solans Robles, pilota di nazionalità spagnola della compagnia Air Andes. Stava andando a combattere un incendio quando è avvenuto l’incidente nei pressi dell’Aerodromo di Panguilemo, vicino alla città di Talca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un piccolo aereo della Corporación Nacional Forestal (Conaf) è precipitato sulla strada 5 Sud, nei pressi dell'Aerodromo di Panguilemo, vicino alla città cilena di Talca, nella regione del Maule. Mentre volava a bassa quota, il velivolo ha centrato un palo della luce, ha preso fuoco e si è schiantato sull'autostrada colpendo un camion e un altro veicolo.

In seguito all'incidente, Fernando Solans Robles, pilota 58enne di nazionalità spagnola della compagnia Air Andes, è morto. Pare che stesse andando a spegnere un incendio quando è avvenuto il dramma, come riferito dalla Direzione generale dell'Aeronautica Civile (DGAC). Altre quattro persone, che viaggiavano sul camion sono rimaste ferite, come indicato dalla Procura di Maule.

Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Le forze dell'ordine hanno confermato che il piccolo aereo si è scontrato con un palo della linea elettrica, "incrociando la Route 5 Sud e colpendo un veicolo più piccolo, provocando l'incendio dell'aereo sul posto, che ha causato la morte del pilota"

Dal canto suo, Conaf ha spiegato che "al momento dell'incidente un camion parcheggiato è stato colpito ed è stato stato consumato dalle fiamme". Il corpo forestale assicura che "sta lavorando e collaborando con la Direzione generale dell'Aeronautica civile per indagare sulle cause dell'incidente".

Il traffico è stato “completamente interrotto”, mentre il servizio elettrico nella zona è stato sospeso. La governatrice regionale del Maule, Cristina Bravo, si è detta "rammaricata" per l'incidente e ha inviato le condoglianze alla famiglia del pilota deceduto.