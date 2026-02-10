Aereo atterra in strada e investe tre auto nell’ora di punta. La Polizia: “Almeno non ha preso i pali della luce”
Un piccolo aereo è atterrato intorno alle ore 12 di martedì 10 febbraio all'incrocio tra Browns Bridge Road e Pearl Nix Parkway, nella cittadina di Gainesville, in Georgia. Il velivolo ha riscontrato problemi al motore poco dopo il decollo dall'aeroporto della cittadina, e il pilota ha eseguito un atterraggio d'emergenza in strada.
Nonostante il traffico dell'ora di punta, la Polizia del dipartimento locale ha definito la manovra "miracolosa", dato che è riuscito a "precipitare almeno senza colpire alcun palo della luce", riporta l'emittente Fox News. Due i feriti, in condizioni non gravi, che sono stati condotti in ospedale, si tratta degli occupanti delle tre sfortunate auto investite dall'aereo.
L'aereo, un Hawker Beechcraft BE-36 del 2010, avrebbe perso il motore in volo poco dopo il decollo: "Abbiamo fatto tutto secondo le regole – ha spiegato il pilota Thomas Rogers – ma ci siamo resi conto che non ce l'avremmo fatta a tornare indietro data la distanza a cui eravamo, quindi abbiamo imboccato la strada". Oltre che da Rogers, il velivolo era occupato anche dall'allievo pilota, nessuno dei due però ha riportato ferite e sono rimasti sul luogo dell'incidente per assistere alle operazioni di messa in sicurezza.
Sono solo tre le auto investite dall'aereo durante la rocambolesca manovra d'emergenza. Il bilancio, considerato lo stato del traffico e l'ora di punta, avrebbe potuto essere ben peggiore, e coinvolgere anche le infrastrutture causando un danno ben maggiore alla comunità.
La strada, un'arteria importante per tutta la Georgia nord-orientale, è rimasta chiusa per diverse ore mentre le autorità si recavano sul posto per condurre la loro indagine. A stabilire l'esatta dinamica dell'incidente saranno gli esperti del National Transportation Safety Board e la Federal Aviation Administration.