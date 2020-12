Trovare regali originali per Natale non è sempre cosa semplice ma per cercare un dono decisamente non consueto una famiglia australiana non si è dovuta nemmeno spostare: sotto l’albero di natale infatti hanno rinvenuto un serpente velenoso che hanno deciso di adottare. Il singolare regalo è andato alla più piccola di casa, una teenager che da tempo aveva chiesto di poter allevare un serpente anche se pensava a qualcosa di meno pericoloso di un esemplare di testa di rame, un serpente velenoso della famiglia dei Viperidi.

La scoperta del serpente nella casa della famiglia a Glenlusk, a nord-ovest di Hobart, nella Tasmania, lunedì scorso. Il rettile si era intrufolato in casa nascondendosi tra i regali sotto l’albero di Natale, forse attratto dai colori vivaci delle confezioni reali. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i cani di casa che hanno iniziato ad abbaiare intorno all’albero mettendo in allarme la famiglia. “Ho pensato che fosse un topo, un coniglio o una lucertola, quindi mi son inginocchiato e ho iniziato a spostare i regali pronto a catturarlo ma mi sono reso conto che in realtà si trattava di un serpente", ha raccontato ai media locali Felicity Richardson.

Con alcuni strumenti da cucina, taglieri e casseruole la famiglia lo ha catturato e allertato il servizio assistenza animali per avere consigli ma visto che la piccola di casa, Ella, aveva sempre desiderato un serpente domestico, è stato deciso di adottarlo. “Lo ha chiamato Ryan e ha detto che è il più bel regalo che potesse ricevere” ha rivelato la famiglia, assicurando: "Ora stiamo molto attenti, assicurandoci che la porta scorrevole e le finestre siano sempre chiuse e anche la porticina per i cani sia chiusa a chiave di notte".