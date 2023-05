Adolescente salva la sorellina da un sequestro scacciando il rapitore con la fionda È accaduto nel Michigan: il ragazzino ha scacciato un rapitore colpendolo ripetutamente alla testa con sassi scagliati da una fionda.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzino statunitense del Michigan ha utilizzato una fionda per respingere con successo un rapitore che aveva afferrato sua sorella minore mentre giocava nel cortile di casa. È successo una settimana fa e a dare la notizia è stata la polizia, secondo cui la bambina stava cercando dei funghi nella sua casa di Alpena Township quando uno sconosciuto è arrivato da un bosco, le ha afferrato un braccio e ha tentato di trascinarla tra gli alberi.

Come ha spiegato alla CNN il sergente della polizia di stato Shane Smith il fratellino della bimba, 13 anni, ha assistito alla scena dalla sua camera da letto e dopo aver udito le urla della sorella è corso dentro, ha afferrato una fionda e ha colpito ripetutamente il rapitore alla testa. Dando sfoggio di una mira invidiabile l'adolescente ha raggiunto talmente tante volte il malintenzionato da riuscire a metterlo in fuga.

Il rapitore ha infatti vacillato per essere stato colpito al capo: in questo modo la bambina si è divincolata ed è corsa dentro casa mettendosi in salvo. Il rapitore è invece fuggito nel bosco, imboccando un sentiero ben utilizzato dalla comunità, ha detto Smith. Prima di chiamare la polizia, la famiglia della bambina ha allertato alcuni parenti e amici, raccontando loro dell'incidente, in modo che potessero mettersi alla ricerca dell'uomo nella foresta.

Poco dopo, il rapitore è stato avvistato nel parcheggio di un negozio Big Lots e poi visto entrare nel bagno di una stazione di servizio. I Michigan State Troopers hanno quindi catturato il giovane, un 17enne che è stato preso in custodia. Alla polizia ha detto che era infuriato e cercava qualcuno con cui sfogare la sua rabbia. Per questo avrebbe cercato di sequestrare la bimba.