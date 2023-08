Acque infestate da batterio mangia carne, 3 morti dopo aver fatto il bagno: “Coprite anche i graffi” Allerta per il batterio Vibrio vulnificus tra lo stato del Connecticut e quello di New York. Le autorità Usa consigliano di proteggere qualsiasi ferita prima di entrare in acqua di mare, anche un taglio o un graffio.

A cura di Antonio Palma

Almeno tre persone sono morte dopo essere state attaccate e infettate da un terribile e raro batterio mangiarne in Usa mentre facevano il bagno in acque infestate dal Vibrio vulnificus. Lo hanno confermato le autorità sanitarie statunitensi dopo le tre morti sospette. I casi riguardano l’area tra lo stato del Connecticut e quello di New York dove probabilmente il batterio ha proliferato. Nel dettaglio due persone sono morte dopo essere stati colpiti dal batterio nuotando in due luoghi separati a Long Island Sound, mentre un altro è morto dopo un bagno a Long Island.

Un altro uomo era morto dopo essere stato infettato a luglio dal batterio dopo aver mangiato ostriche crude. Il Vibrio vulnificus appartiene alla stessa famiglia del batterio che causa il colera ed è stato già responsabile in passato di infezioni su vasta scala e purtroppo anche morti tra i bagnanti.

Un caso di vibriosi da infezione batterica può causare ferite cutanee, vesciche, ascessi e ulcere e in genere include sintomi come brividi, febbre, diarrea, mal di stomaco e vomito ma nei casi più gravi le persone possono sviluppare setticemia che può portare alla morte. Ovviamente le persone più vulnerabili sono quelle che hanno già precedenti problemi di salute, in particolare malattie che interessano il sistema immunitario.

Chiunque però può contrarre la vibrosi se si entra in acqua con una ferita aperta, come un taglio o un graffio, un piercing recente o un nuovo tatuaggio. Le autorità infatti consigliano di evitare di esporre la pelle all'acqua di mare calda negli ambienti costieri o coprire l'area con una benda impermeabile. Nel caso si dovesse sviluppare un'infezione della pelle dopo una possibile esposizione ai batteri i medici consigliano di cercare rapidamente un trattamento

"Anche se raro, il batterio è purtroppo arrivato in questa regione e può essere incredibilmente pericoloso", ha dichiarato il Governatore di New York, aggiungendo: "Mentre indaghiamo ulteriormente, è fondamentale che tutti i newyorkesi rimangano vigili e prendano precauzioni per mantenere se stessi e i propri cari al sicuro, compresa la protezione delle ferite aperte in acqua di mare e per le persone con un sistema immunitario compromesso, evitando i molluschi crudi o poco cotti che possono trasportare i batteri”.