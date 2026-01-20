Acqua nelle cabine e corridoi allagati: paura su una crociera MSC al largo del Brasile

Un guasto a una condotta ha allagato alcune cabine della MSC Seaview al largo del Brasile. Nessun ferito; passeggeri evacuati e rimborsi previsti.

Momenti di paura per diversi passeggeri della MSC Crociere a causa di un allagamento verificatosi a bordo della MSC Seaview durante una navigazione al largo della costa orientale del Brasile. L’episodio risale a lunedì 12 gennaio ed è stato confermato dalla compagnia a USA Today.

Secondo le ricostruzioni, una perdita in una condotta idrica avrebbe provocato l’ingresso di acqua in alcune cabine e in un corridoio pubblico, costringendo gli occupanti a muoversi tra pozzanghere e pavimenti allagati. Filmati diffusi dal portale brasiliano UOL mostrano passeggeri intenti a recuperare in fretta i propri effetti personali, mentre l’acqua si riversa anche negli spazi comuni. In alcuni video si vedono membri dell’equipaggio intervenire con aspiratori industriali.

L’incidente sarebbe stato preceduto da un allarme “incendio” diramato nelle prime ore del mattino. "Eravamo già in mare, al decimo piano, quando lo steward ha bussato gridando ‘fuoco, fuoco'. Subito dopo l’acqua ha iniziato a entrare in cabina e abbiamo pensato che la nave stesse affondando", ha raccontato a UOL un passeggero brasiliano di 50 anni. I viaggiatori delle cabine coinvolte sono stati accompagnati temporaneamente nelle aree comuni.

In una nota inviata a People, MSC Crociere ha espresso rammarico per l’accaduto, spiegando che il guasto è stato individuato, isolato e risolto in tempi rapidi dai tecnici di bordo. La compagnia ha inoltre assicurato che non vi è mai stato alcun rischio per la sicurezza dei passeggeri e che tutte le cabine interessate sono state sottoposte a una sanificazione approfondita.

Ai clienti colpiti dall’allagamento sarebbero state riconosciute diverse forme di compensazione, variabili in base all’entità del disagio: dagli upgrade di cabina ai rimborsi completi, fino a crediti di bordo che possono arrivare a 150 dollari.

Entrata in servizio nel 2018, la MSC Seaview può ospitare oltre 5 mila passeggeri in più di duemila cabine. Episodi simili, tuttavia, non sono inediti nel settore crocieristico: nel 2018 un guasto al sistema antincendio causò l’allagamento di 50 cabine sulla Carnival Dream.